Протягом цих днів організатори та відвідувачі фестивалю не лише переглядали важливі кіноісторії, а говорили про боротьбу за європейське майбутнє, єдність, опір ворогу та щоденну працю задля перемоги, пише 24 Канал. Які фільми показали на фестивалі та чому вони важливі – розповідаємо далі.

"Санаторій"

Саме з цього фільму стартував 22 Мандрівний Docudays UA. Учасникам події вдалося не лише подивитися стрічку, а й поспілкуватися з її творцями – режисером Гарою О'Рурком і фіксером Сергієм Солодьком. Під час дискусії говорили про фільм, історії його героїв, про довіру, яка народжується між камерою та людьми. Ірландський режисер зізнався, що його вразила не лише стійкість українців, а й наш гумор, який не зникає навіть у найтемніші часи.



Розмова з Гарою О'Рурком / Фото Ярослав Табінський

"Моя золота дитина"

Це документальна стрічка нідерландського режисера Маартена де Шуттера, яка точно близька кожному українцю. Мама Маартена – феміністична антропологиня та активістка за права людей, що живуть із ВІЛ. Жінка загинула в малазійському "Боїнгу" рейсу МН17, який збили росіяни. Маартен зізнався, що робота над цим фільмом була дуже складною для нього, однак він прагне зберегти пам'ять про маму і знайти сили жити далі.



Розмова з Маартеном де Шуттером / Фото Ярослав Табінський

"Остання пісня з Кабула"

У програмі фестивалю була ще одна надзвичайно зворушлива стрічка режисерів Кевіна Макдональда та Рухі Хаміда – "Остання пісня з Кабула". Це історія про афганських дівчат-сиріт, чию музичну школу закрили після захоплення влади Талібаном. Вони вимушено покинули рідний дім, втекли до Португалії, де починають своє життя з чистого аркуша. І там, далеко від рідної землі, дівчата знаходять голос у музиці.



Перегляд фільму "Остання пісня з Кабула" та дискусія / Фото Ярослав Табінський

"Свідки. Полон вбиває"

Тема реінтеграції та реабілітації чоловіків і жінок, які повернулися з російського полону, цього року була однією з пріоритетних для обговорення на подіях Мандрівного.

У Львові переглядали фільм "Свідки. Полон вбиває" режисерок Тетяни Симон та Марини Кронглевської. До дискусії після перегляду долучилися люди, які безпосередньо знають, що означає життя після полону, очікування на звістку від рідних чи боротьба за пам'ять. Того вечора в URBAN бібліотеці був відвертий діалог, підтримка та спільне осмислення того, як ми можемо допомогти тим, хто пережив полон і як підтримувати родини, рідні яких досі в російській неволі.