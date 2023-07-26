Як виглядала Марго Роббі на початку кар'єри і якою є зараз: на фото не впізнати

Австралійська акторка Марго Роббі дебютувала у 2000-х роках і швидко здобула популярність завдяки ролям у таких проєктах, як серіал "Сусіди" та фільм "Пен Амерікан". Відтоді зірка зазнала значних змін у своєму зовнішньому вигляді, що особливо помітили її шанувальники.

Голлівудська зірка не зізнається, чи відвідувала пластичних хірургів, проте відома косметологиня Дана Омарі-Харрелл зауважила, що Марго Роббі за час кар'єри змінила ледь не кожен сантиметр обличчя.

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Як Марго Роббі змінилася за 15 років кар'єри

Як повідомила Омарі-Харрелл, всі процедури актриса робить дуже обережно та професійно, щоб зберегти природну вроду та не нашкодити міміці.

Їй зробили блефаропластику (операція зі зміни форми повік, розрізу очей – 24 Канал), наповнення під очима, мінімальну підтяжку брів, збільшення щік, видалення буккального жиру, пластику губ та носа, яка зменшила ширину ніздрів та кінчик. Я також думаю, що, можливо, трохи об'єму додали її підборіддю, оскільки воно виглядає довшим,

– здогадалася експертка.

Омарі-Харрелл про зміни у зовнішності Марго Роббі: дивіться відео

Фільмографія актриси

Марго Роббі розпочала свою кінокар'єру у 2008 році. Вперше її помітили після популярного серіалу "Сусіди". Після переїзду до Лос-Анджелесу у 2011 році, Марго проходила кастинг на різні ролі, зокрема для серіалу "Ангели Чарлі". Однак, вона була відібрана для зйомок у серіалі "Пен Амерікан" на каналі ABC, де разом з Крістіною Річчі виконала роль Лаури Кемерон, стюардеси-новачка. Попри загалом гарні відгуки глядачів, серіал "Пен Амерікан" був скасований після першого сезону через низькі рейтинги.

Марго Роббі у 2008 році / Guardian Film

Протягом 2012 – 2016 років Марго Роббі зробила прорив у своїй кар'єрі. У 2012 році вона долучилася до акторського складу романтичної комедії "Коханий з майбутнього", де зіграла разом із Домналом Глісоном, Рейчел Мак-Адамс та Білом Наї. Фільм отримав позитивні відгуки та комерційний успіх.

Марго Роббі у 2012 році / Sony Pictures Television

У 2013 році Марго вразила своїм виконанням у біографічній драмі "Вовк із Волл-стріт" режисера Мартіна Скорсезе, де зіграла поруч із Леонардо Ді Капріо та Джоном Хіллом. Цей фільм отримав номінації на премії Оскар. За свою роль, Марго була номінована на премію MTV Movie Award та отримала премію Empire Award у категорії "Найкращий дебют".

Марго Роббі у 2013 році / Appian Way

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У 2014 році Марго разом зі своїм майбутнім чоловіком Томом Екерлі та друзями Софією Керр і Джосі Макнамарою заснувала продюсерську компанію LuckyChap Entertainment.

Марго Роббі у 2014 році / BBC Films

У 2015 році актриса зіграла роль недосвідченої шахрайки в романтичній комедії "Фокус" разом із Віллом Смітом, а також відзначилася у трилері "Z – Значить Захарія" разом із Крісом Пайном та Чіветелом Еджіофором. У тому ж році вона виконала провідну роль у фільмі "Павільйон сміху" і з'явилася у документальному фільмі присвяченому 30-річчю "Сусідів".

Марго Роббі у 2015 році / CharacTour

2016 рік став особливо успішним для акторки, вона виконала ролі в таких фільмах:

"Павільйон сміху",

"Легенда про Тарзана",

"Суботнього вечора в прямому ефірі"

"Загін самогубців".

Марго Роббі у 2016 році / Warner Bros.

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З 2017 року Марго Роббі стала ще більше популярною та отримала визнання критиків за свої акторські досягнення. Вона співпрацювала з Домналом Глісоном у фільмі Саймона Кертіса "Прощавай, Крістофер Робін", де зіграла роль члена родини творця Вінні-Пуха. Фільм та її виступ отримали позитивні відгуки, хоча фінансово проєкт не став таким успішним.

Марго Роббі у 2017 році / Searchlight Pictures

Однак, наступний фільм, в якому знялася Марго – біографічна спортивна драма "Я, Тоня" – виявився значно успішнішим. Вона виконала головну роль Тоні Гардінг, спортсменки з фігурного катання, і вразила глядачів своїм майстерним виконанням. Фільм здобув низку номінацій і нагород, а Марго була визнана як одна з найкращих акторок, отримавши численні престижні номінації на такі премії, як Оскар, BAFTA та Золотий глобус.

У 2018 році Марго також успішно здійснила свій дебют в озвучуванні. Їй дісталася роль Кролика Флопсі у мультфільмі "Кролик Петрик", що зібрав велику аудиторію та приніс великі касові збори.

У 2020 році Марго Роббі повторила свою роль Гарлі Квін у фільмі "Хижі пташки", а у 2021 році – у супергеройському екшні "Загін самогубців 2".

Марго Роббі у 2021 році / Warner Bros.

У 2022 році з'явилася у ролі Неллі ЛаРой у драматичному фільмі режисера та сценариста Дам'єна Шазелла "Вавилон". А у 2023 погодилася зіграти ляльку Барбі у фентезійно-комедійному фільмі Грети Гервіг.



Марго Роббі у 2023 році / Yahoo Sports