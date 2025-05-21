Російська акторка Марія Шукшина видала чергову порцію маячні: що сказала путіністка

Російська акторка Марія Шукшина є затятою прихильницею Путіна та його політики. Ба більше – її син пішов воювати проти України та став на бік окупантів.

Цього разу Шукшина знову відзначилася черговими абсурдними заявами. У матеріалі Кіно 24, з посиланням на Центр протидії дезінформації, розповідаємо, що саме видала акторка.

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Марія Шукшина видала чергову порцію маячні: що сказала путіністка

Російська акторка знову відзначилася абсурдними заявами. За її словами, вона щиро радіє повномасштабній війні, бо вважає, що Росія "нарешті встала на захист своєї країни".

Свою позицію акторка пояснює тим, що до цього, мовляв, життя було нестерпним – зокрема її чомусь обурює період пандемії, коли громадянам доводилося користуватися QR-кодами.

Я, наприклад, не розумію, за що нам може бути соромно. Навпаки, стали за країну, нарешті. Слава тобі, Господи, що стали за країну. Під цими глобалістськими всіма тенденціями вже прогнулися. Господи, Боже мій, який був жах,

– обурюється путіністка Шукшина.

За словами пропагандистки, вона, мовляв, не розуміє, за що Росії можна відчувати сором. Навпаки – на її думку, нарешті стали на захист своєї країни. На завершення пропагандистка ще раз висловила подяку за те, що, як вона вважає, Росія стала на захист "своїх".

До речі, ми зібрали список українських зірок, які вчасно одумались. За посиланням 4 українські акторки, які жили й працювали в Росії, але повернулися.