Заслужений артист України та зірка "Кріпосної": де зараз актор Марк Дробот

Марк Дробот – відомий український актор, який має широку впізнаваність, але сам ніколи не хотів бути знаменитим і досі цього уникає. На замку він також і тримає особисте, бо вважає, що іншим не потрібно знати про закулісся життя.

Марк завжди отримує харизматичні та драматичні ролі. Коли він грає лиходіїв, то навіть через екран переноситься велика емоція неприязні до героя. А це означає, що актор робить свою роботу добре, пише 24 Канал.

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Де зараз Марк Дробот?

Український актор успішно продовжує акторську кар'єру та виступає на сцені театру. В пресі останній період немає новин про життя Марка. Відомо, що чоловік бере участь у виставі "Я бачу, вас цікавить пітьма".

Марк Дробот у виставі "Я бачу, вас цікавить пітьма" / Фото з сайту театру Марії Заньковецької

Поза сценою Дробот уникає публічних виходів і дуже рідко дає інтерв'ю.

На жаль, медійність і хороший артист – це дві різні речі. Я хотів би бути хорошим артистом. Принаймні, я всіляко прагну, щоб ніякої медійності не було,

– ділився актор раніше.

Та два роки тому у житті зірки кіно сталась чудова подія – на світ з'явилась донечка Златомира.

Марк Дробот з дружиною / Фото з інстаграму "Молодого театру"

Коли розпочалась повномасштабна війна, чоловік доєднався до Українського театру в Одесі. За ці роки він брав участь у декількох виставах: "Зерносховище" (за цю роль його нагородили премією Українського театрального фестивалю ГРА у номінації "найкраща чоловіча роль"), "Червона Рута" (де виконував головну роль композитора Володимира Івасюка).

У період цифровізації Марк навіть не веде соцмережі. Він переконаний, що для нього це зайве.

Фільмографія Марка Дробота

"Ангел з Орлі";

"Таємничий острів";

"Сусіди";

"Єфросинія";

"Жіночий лікар 2";

"Центральна лікарня";

"Марк+Наталка"

"Кріпосна";

"Доктор Віра";

"Кришталеві джерела".

До слова, помер режисер серіалу "Єфросинія" – Бата Недич (Светислав Богославович).