Пухлина розміром із м'яч для гольфу: відомий американський актор пережив важку операцію

Відомий американський актор Марк Руффало згадав, як у 2001 році, після "тривожного сну", звернувся до лікаря і дізнався, що в його голові виявилася пухлина розміром із м'яч для гольфу. Знаменитості довелось пережити важку операцію.

На ту мить актору було 33 роки. Дізнайтесь в матеріалі про непростий шлях Марка Руффала і як він розв'язав свою проблему.

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Марк Руффало пережив складну операцію

Руффало згадав, що сильний нічний кошмар змусив його піти до лікаря та зробити комп'ютерну томографію. Актор зізнався, що в той момент відчував себе приреченим.

Медсестра покликала лікаря, я чув, як вони розмовляли в іншій кімнаті. Вона заходить, схожа на зомбі, і каже: "У вас за лівим вухом утворення розміром з м'яч для гольфу, і ми не знаємо, що це. Ми не зможемо сказати, поки не зробимо біопсію",

– поділився Марк.

До того, як встановили діагноз знаменитості, єдиною проявою, від якої він страждав, була вушна інфекція. Попри те, що пухлина була доброякісною, на той момент 33-річному Руффало довелося пройти операцію з видалення новоутворення.

Він прийшов на консультацію до невролога, щоб розробити план лікування та видалити велику пухлину хірургічним шляхом. Лікар відразу ж попередив про ризики операції, включаючи 20-відсотковий ризик "вбити" нерв на лівій стороні обличчя пацієнта і 70-відсотковий ризик втратити слух на лівому вуху. На жаль, ці ризики збулися.

Я повністю оглух на одне вухо, і коли я прокинувся, ліва сторона мого обличчя була повністю паралізована. Я не міг навіть заплющити очі. Я розмовляв лише краєм рота. Через рік параліч пройшов, але втрата слуху залишилася,

– розповів актор.

Марк Руффало – всесвітньо відомий актор

Він отримав престижні нагороди Еммі та "Золотий глобус", а також декілька разів був номінований на Оскар, BAFTA, "Ґреммі" та "Тоні".

Цього року актор також змагатиметься за Оскар за свою роль у фільмі "Бідолашні створіння".

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