Вважала фільм катастрофою: Аманда Сейфрід відмовилася від ролі, яка зробила іншу акторку зіркою

Акторка відмовилася від ролі у майбутньому хіті Marvel, бо вирішила, що фільм із балакучим деревом і єнотом навряд чи підкорить світ. Що ж, із прогнозами іноді помиляються навіть голлівудські зірки.

Як повідомляє Page Six, 40-річна американська акторка Аманда Сейфрід зізналася, чому відмовилася зіграти Гамору у фільмі "Вартові галактики" 2014 року.

Чому Аманда Сейфрід відмовилася від ролі у Marvel

"Вартові галактики" / Фото Walt Disney Co./courtesy Everett / Everett Collection



За словами акторки, коли їй запропонували зіграти Гамору, вона була переконана, що майбутній фільм стане провалом. Надто вже дивною видавалася їй історія про космічних супергероїв. Особливо Сейфрід збентежили персонажі, серед яких були балакучий єнот Ракета та дерево Ґрут.

Я подумала: це точно не стане хітом. Дерево та єнот розмовляють між собою. І до того ж усе відбувається в космосі, – пригадала знаменитість.

Акторка побоювалася, що участь у невдалому блокбастері може поставити хрест на її кар'єрі.

Якщо фільм виявиться поганим, це зруйнує мою кар'єру. А ймовірність такого результату була високою, – пояснила вона.

Втім, справа була не лише в сумнівному, на її думку, сюжеті. Сейфрід також не хотіла проводити години у гримерному кріслі, виконувати трюки та зніматися у складних сценах.

Зірка зізналася, що не любить висоти й не надто захоплюється роботою, яка потребує постійно уявляти світ, якого не існує. До того ж вона вже тоді замислювалася про майбутню сім'ю та не хотіла жертвувати особистим життям заради масштабної франшизи.

Чи шкодує акторка про втрачений шанс

Як відомо, роль Гамори зрештою дісталася Зої Салдані. А фільм, який Сейфрід вважала потенційною катастрофою, зібрав у світовому прокаті понад 700 мільйонів доларів. Наступні дві частини також стали касовими хітами. Загалом трилогія заробила майже 2,5 мільярда доларів.

Іронічно, що саме персонажі, які так налякали Аманду, – балакуче дерево та єнот – згодом стали одними з найулюбленіших героїв глядачів.

Однак Сейфрід запевняє, що навіть після такого успіху не шкодує про своє рішення. Акторка визнає, що помилилася з прогнозом, але переконана: тоді зробила правильний вибір для себе.

Звичайно, я помилялася. Але все одно не відмовляюся від свого рішення. Я ухвалила його заради себе та сім'ї, яку хотіла мати, – зазначила знаменитість.

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