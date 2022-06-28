Marvel перезніме мінісеріал "Секретне вторгнення": всі згадки про Росію та її локації приберуть

Marvel заявив, що треба 4 місяці аби перезняти мінісеріал "Секретне вторгнення". Через війну Росії проти України, творці проєкту заберуть сцени, які відбувалися начебто в Росії, або перезнімуть їх в іншому місці.

Перезйомки "Секретного вторгнення" розпочнуться за два тижні. Про це повідомило видання The Direct з посиланням на інсайдера Деніела Ріхтмана.

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Marvel перезніме мінісеріал "Секретне вторгнення" через війну в Україні

За чутками, Росію хочуть викинути з серіалу через повномасштабне вторгнення росіян, що триває вже чотири місяці. Всі згадки про ворожу Росію та локації – приберуть.

Якщо чутки дійсно правильні, можливою причиною може бути війна між Росією та Україною, що досі триває. Враховуючи, що Росія є важливим місцем дії "Секретного вторгнення", цілком імовірно, що основне місце дії серіалу буде перенесено з Росії до іншої країни. У результаті для перезйомки значної частини сцен будуть потрібні тривалі терміни,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у січні 2022 року зйомки "Секретного вторгнення" відбувалися в англійських містах Лідс та Галіфаксі. Та збудували декорації, які нагадували вулиці Москви, а на майданчику розмістили надувних матрьошок, російськомовні плакати та авто з російськими номерами.



Marvel перезніме мінісеріал "Секретне вторгнення" / Фото Marvel

Прем'єра фільму запланована на Disney+ у 2023 році.

"Секретне вторгнення": що відомо про серіал

Про розширення кіновсесвіту та створення серіалу "Секретне вторгнення" оголосили ще у 2020 році. За сюжетом, група інопланетян оселиться на Землі, щоб згодом її завоювати. Мова буде йти про скрулів, які вміють змінювати свою подобу. Актор Кінгслі Бен-Адір зіграє главу загарбників, якого покажуть, як головного лиходія.

Протистояти їм візьметься засновник шпигунської організації "Щ.И.Т." Нік Ф'юрі. Хто допомагатиме цьому герою Marvel у боротьбі з інопланетянами, поки невідомо.

Раніше скрули з'являлись в інших стрічках кіновсесвіту. Зокрема, їх можна побачити у "Капітані Марвел" і в фінальному епізоді "Ванда/Віжн".

У серіалі головні ролі зіграли: Семюел Л. Джексон, Бен Мендельсон, Кінгслі Бен-Адір, Олівія Колман.