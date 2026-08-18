Адам Драйвер – лиходій, Седі Сінк – Джин Ґрей: Marvel показала нових "Людей Ікс"

Marvel нарешті відкрила карти щодо нового "Людей Ікс" – і кастинг тут такий, що мутантам, здається, вже навіть не треба надздібностей, аби привернути увагу.

Як повідомляє pagesix, на презентації Disney D23 оголосили частину акторського складу. Седі Сінк повернеться до ролі Джин Ґрей, а Інде Наварретт зіграє Роуґ. Тим часом Адам Драйвер приміряє образ Натанаеля Мілбері – альтер его лиходія Містера Сіністера.



Цікаво, що Адам Драйвер не приїхав на презентацію особисто, а вийшов на зв’язок із порожнього павільйону Pinewood Studios у Лондоні. Актор пожартував, що коли Файгі сказав йому "прийти на "Людей Ікс", він буквально зрозумів це як "прийти на знімальний майданчик".

Новий зірковий склад фільму "Люди Ікс" / Фото Getty Images

До команди також приєдналися Кіт Коннор у ролі Циклопа, Мая Бойд як Шторм, Крістофер Ебботт як Професор Ікс і Самара Вівінґ у ролі Емми Фрост.

І це ще не весь список – Marvel прямо натякнула, що каст буде більшим. Тож сюрпризів, схоже, вистачить. Схоже, студія вирішила зібрати всіх улюблених мутантів в одному місці – аби фанати точно не встигли за ними скучити.

Прем’єра нового "Людей Ікс" запланована на 5 травня 2028 року. До цього мутанти ще з’являться у "Месники: Судний день", де зустрінуться зі знайомими фанатам героями з попередніх фільмів.

До речі, вийшов трейлер "Вериті" – екранізації популярного роману Коллін Гувер. У головних ролях – Енн Гетевей, Дакота Джонсон і Джош Гартнетт.