"Марвели" вже в кінотеатрах: чого чекати від фільму про тріо, що рятує Всесвіт

9 листопада, в український прокат вийшла 33-тя стрічка студії Marvel – "Марвели". Фільм розповідає про космічні витівки, екшн, містить легку комедію та навіть романтику, а ще – котів. Точніше, велику кількість котів, які витягують щупальця та атакують людей.

Це найкоротша стрічка кіновсесвіту – лише 1 година та 45 хвилин. Цікаво, що інтерес громадськості до таких фільмів зменшується, тож чи вартує переглядати "Марвели" читайте в матеріалі 24 Каналу.

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"Марвели": рецензія на фільм

Країна: США

Рік: 2023

Жанр: фентезі, бойовик, пригоди

Тривалість: 1 год 45 хв

Студії виробництва: Marvel Studios

У ролях: Брі Ларсон, Іман Веллані, Тайона Парріс, Зейв Ештон та інші.

Керол Денверс вже знайшла себе, перемігши тиранів Крі та помстившись Абсолютному Інтелекту. Але внаслідок непередбачених наслідків їй приходиться взяти на себе відповідальність за дестабілізований всесвіт. Одного разу Капітан Марвел викликає обов’язок до аномальної червоточини, пов’язаної з Крі. Там сили Керол несподівано з'єднуються з силами її великої фанатки, Камали Хан, відомої як Міз Марвел, і племінниці Моніки Рамбо, астронавтки космічної станції Т.Е.С.А.К. Таке незвичайне тріо мусить об'єднатися та навчитись працювати спільно, щоб врятувати всесвіт. Їх називатимуть Марвели.

"Марвели": дивіться онлайн трейлер фільму

Технічно "Марвели" є продовженням фільму "Капітан Марвел" 2019 року, дія якого розгортається у 1990-х. Проте для повного розуміння подій цього фільму рекомендується переглянути серіали "ВандаВіжен" та "Міз Марвел".

У фільмі взаємно переплітаються долі героїнь кожної з цих творчих робіт: Керол Денверс – Капітан Марвел (Брі Ларсон), Камали Хан – Міз Марвел (Іман Веллані) та Моніки Рамбо (Тейона Парріс). Через дії лиходійки Дар-Бен (Зейв Ештон) із народу Крі, вони обмінюються місцями у просторі, використовуючи свої суперздібності.



Фільм "Марвели" / Kinomania Film Distribution

Денверс проводить час зі своєю кішкою Гусею на космічному кораблі, намагаючись відновити свою пам'ять після подій "Капітана Марвел". Хан, бувши вдома, займається малюванням коміксів і мріє зустріти свою ідолку, Капітана Марвел, тоді як Рамбо працює на космічній станції разом із Ніком Ф'юрі. Тим часом Дар-Бен виявляє стародавній браслет, і через його дії в космосі виникають незвичайні аномалії. Щоб розкрити їх причину, Ф'юрі висилає Денверс і Рамбо. Коли вони доторкаються до цих аномалій, їхні суперсили переплітаються. Одночасно Дар-Бен прагне знайти другий браслет і розправитися із Капітаном Марвел. І в цьому полягає вся суть загадкового сюжету фільму.

У попередніх роботах Marvel Studios було досліджено важливі теми, такі як расизм, жорстоке поводження з тваринами чи гендерна рівність. Проте в цьому випадку студія вирішила утриматися від глибшого аналізу і зосередитися на банальній темі протистояння добра та зла.

Фільм "Марвели" не вражає цікавою сюжетною лінією і нагадує кілька останніх стрічок кіновсесвіту, окрім третьої частини "Вартових галактики", яка вирізняється особливою якістю.

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