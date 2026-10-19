120 камер, травми акторів і відмова Вілла Сміта: як знімали "Матрицю"

Сьогодні Кіану Рівза в ролі Нео складно уявити без чорного плаща та сонцезахисних окулярів. Але мало хто знає, що головного героя міг зіграти зовсім інший актор, а сам Рівз проходив виснажливі тренування після серйозної операції.

24 Канал розповідає, як створювали культову "Матрицю", чому Голлівуд спочатку не розумів її сценарію та на які хитрощі йшли режисери заради видовищних сцен. І повірте, за лаштунками цього фільму відбувалося не менше цікавого, ніж на екрані.

"Матриця", 1999

Жанр: наукова фантастика, бойовик, трилер.

Рейтинг IMDb: 8,7

Режисерки: Лана та Ліллі Вачовскі.

У головних ролях: Кіану Рівз, Лоуренс Фішберн, Керрі-Енн Мосс, Г'юго Вівінг.

Про що фільм "Матриця"



"Матриця" / Фото imdb



Звичайний програміст Томас Андерсон, відомий у хакерському світі як Нео, одного дня дізнається, що навколишня реальність – лише комп'ютерна симуляція. Людство перебуває під контролем машин, а справжній світ має мало спільного з тим, що бачать люди.

Разом із загадковим Морфеусом та його командою Нео намагається зруйнувати систему. Щоправда, для цього доведеться навчитися порушувати закони фізики й ухилятися від куль. Звучить як звичайний понеділок у Голлівуді.

Як створювали фільм "Матрицю"





"Матриця" / Фото imdb

Коли Вачовскі принесли сценарій до Голлівуду, продюсери не надто розуміли, що саме їм пропонують знімати. Щоб переконати студію, творці залучили художників, які фактично намалювали майбутній фільм у вигляді детальних розкадрувань. Зрештою Warner Bros. погодилася профінансувати проєкт. Бюджет картини перевищив 60 мільйонів доларів.

Легендарний момент, коли Нео ухиляється від куль, став справжньою революцією у кінематографі. Для створення ефекту Bullet Time навколо актора розмістили приблизно 120 спеціальних камер, які робили знімки послідовно. Після цифрової обробки виникала ілюзія, ніби час майже зупинився, а камера продовжувала рухатися навколо героя.

Для постановки бойових сцен запросили знаменитого хореографа Юена Ву-Піна. Актори приблизно чотири місяці опановували бойові мистецтва. Найскладніше було Кіану Рівзу. Незадовго до знімань він переніс операцію на шийному відділі хребта, тому певний час не міг виконувати удари ногами.

Вілл Сміт відмовився від ролі Нео. Акторові запропонували головну роль, але він не зрозумів задуму режисерів. Натомість погодився зніматися у "Дикому, дикому Заході", який не виправдав очікувань.

Під час підготовки складного трюку акторка Керрі-Енн Мосс пошкодила щиколотку, але продовжила роботу. Роль Трініті вимагала від неї неабиякої фізичної підготовки.

Зелений відтінок кадрів мав прихований сенс. Режисерки надихалися зеленим світінням старих комп'ютерних моніторів. Так вони підкреслювали штучність світу Матриці.

Масовку замінили справжніми близнюками. У сцені з жінкою в червоній сукні творці використали близнюків і навіть трійнят. Так вдалося показати повторюваних людей у симуляції без дорогих цифрових ефектів.

Кіану Рівз поголив навіть брови. Для сцени пробудження Нео в капсулі актор позбувся волосся на голові, обличчі та тілі. Заради мистецтва довелося пожертвувати не лише зачіскою.

У підсумку "Матриця" здобула чотири премії "Оскар" і змінила підхід до створення фантастичних бойовиків.

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