"Мавка" вийде онлайн до Дня незалежності: де дивитися

Український анімаційний фільм "Мавка" нарешті легально вийде онлайн, його можна буде переглянути на платформі SWEET.TV. Прем'єра відбудеться 24 серпня, в День незалежності України.

Дивитися анімаційний фільм онлайн можна буде на телевізорі, телефоні, комп'ютері, планшеті та через ігрову консоль X-box. Тож кличте друзів, батьків, коханих та дітей, і поринайте у чарівний Всесвіт Лісової пісні!

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"Мавка": що відомо про найдорожчий український мультфільм

Найкасовіший український мультфільм

"Мавка" вийшла 2 березня в кінотеатрах і показала найкращі результати касових зборів за всю історію українського кінематографа. За перших 7 днів прокату фільм зібрав 25 мільйонів переглядів, а за 5 тижнів – майже 100 мільйонів, і станом на сьогодні – понад 150 мільйонів. Кошторис стрічки становить 187 мільйонів гривень. "Мавку" сміливо можна назвати одним із найдорожчих українських мультфільмів.

Таким чином, фентезійна анімація Олександра Рубана та Олега Маламужа стала найкасовішим українським кінопроєктом і тепер входить до списку із 20 найкасовіших кінострічок за всю історію кінопрокату в Україні.

Сюжет і трейлер

Мавка розповідає історію безмежних українських лісів, які з давніх-давен приховують безліч таємниць і загадок. Там, серед столітніх дерев, живуть незвичайні міфічні істоти, а серед них – Мавка, Душа і новообрана Берегиня Лісу. Її головне завдання – захищати Ліс та його головний скарб – Джерело життя – від будь-яких зазіхань людей.

Лукаш – простий хлопець із сільської місцевості з прихованим рідкісним музичним даром, який він повністю вкладає у гру на сопілці. Музика – це не просто хобі для Лукаша, а справжня мрія його життя. І саме завдяки цій музичній пристрасті стає можливим щось дивовижне: долі Мавки та Лукаша переплітаються, і вони впадають у вир омріяного кохання одне до одного.

Але їхня любов - майже недосяжна, особливо коли на горизонті з'являється хитраа Килина. Вона обіцяє місцевим мешканцям прогрес та добробут, хоча справжня мета її далека від добробуту – Килина жадає здобути Джерело життя, і знає, що шлях до нього лежить через Мавку. Втім, кохання зробило Мавку беззахисною перед впливом Килини.

Для того, щоб використовувати Мавку, Килина вибирає своїм знаряддям закоханого Лукаша і селян, душі яких наповнює злістю і страхом. Чи зможе Мавка врятувати Ліс, а музика Лукаша зробити диво і врятувати кохання? З 24 серпня дивіться "Мавку" онлайн.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться трейлер

Українські актори дали свої голоси персонажам "Мавки"

Голоси персонажам "Мавки" дали найпопулярніші українські зірки. Серед них: Наталка Денисенко, Ніна Матвієнко, Наталія Сумська, Катерина Осадча, Назар Задніпровський, Олег Скрипка, Олег Михайлюта, учасники етногурту "ДахаБраха" та Сергій Притула.