Одразу 2 українські фільми стрімко набирають популярності на Netflix

13 травня, 17:15
Ольга Паньків
Основні тези
  • Українські фільми "Мавка. Справжній міф" та "Всі відтінки спокуси" увійшли до рейтингу найпопулярніших на Netflix в Україні.
  • "Мавка. Справжній міф" займає третє місце, а "Всі відтінки спокуси" – четверте серед популярних фільмів у українських глядачів на платформі.
Щотижня на стримінговій платформі Netflix оновлюється рейтинг найпопулярніших фільмів і серіалів, які обирають для перегляду українці. Цього разу до списку увійшли одразу два українські фільми.

Зокрема, на сайті Tudum by Netflix у рейтингу можна побачити стрічки "Мавка. Справжній міф" та "Всі відтінки спокуси". У матеріалі розповідаємо більше подробиць про ці фільми та їхню популярність серед глядачів.

Які українські фільми зараз у рейтингу найпопулярніших на Netflix?

На третьому місці у списку найпопулярніших фільмів, які зараз найчастіше обирають українські глядачі, – стрічка "Мавка. Справжній міф". Це український романтичний фільм-фентезі режисерки Катерини Царик. 

Прем'єра фільму в кінотеатрах відбулася 1 березня 2026 року, а тепер стрічку можна переглянути онлайн та оцінити гру молодих українських акторів. Адже в акторському складі – представники нового покоління українського кіно: Аріна Бочарова, Іван Довженко, Едуард Поляков, Паола Елізабет Джин, Максим Гаєвський, Анастасія Янкова та інші молоді артисти, які вже встигли привернути увагу глядачів своєю акторською майстерністю.

На четвертому місці серед найпопулярніших стрічок в українців – психологічний трилер "Всі відтінки спокуси", головні ролі у якому виконали Олена Лавренюк та Володимир Дантес. 

Прем'єра фільму в українських кінотеатрах відбулася 14 лютого 2026 року. Ця провокативна стрічка стала першим повнометражним проєктом режисерки Ірини Громозди.

Які ще фільми дивляться українці на Netflix?

Окрім українських фільмів, у списку найпопулярніших стрічок можна побачити й інші проєкти: 

  • "Напрочуд кмітливі створіння",
  • "Правильний шлях",
  • "Мене звати Агнета" та багато інших. 

Серед них – як новинки, так і стрічки, які були на піку популярності ще кілька років тому, а тепер знову привернули увагу глядачів і отримали нове життя.

