Обійшла Демі Мур і здобула Оскар: що відомо про Майкі Медісон

Майкі Медісон – 26-річна американська акторка, яка стрімко увійшла в кіноіндустрію і здобула міжнародне визнання завдяки різноманітним ролям у кіно та на телебаченні.

Днями вона отримала свій перший Оскар. Про життєвий шлях Майкі Медісон та її кар'єру в кіно – дивіться в матеріалі Кіно 24.

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Майкі виросла в Лос-Анджелесі в родині психологів. Вона має брата-близнюка та трьох інших братів і сестер. Цікаво, що акторською кар'єрою дівчина зацікавилась після того, як її сестра вийшла заміж за кіносценариста. До цього дівчина захоплювалась верховою їздою, але вирішила змінити напрямок і 2013 року отримала свою першу роль.

Акторський шлях Медісон розпочався з низки короткометражних фільмів, включаючи "Відставку", "Ящик Пані"та "На шляху до величі". У 2014 році вона знялась у своєму першому повнометражному фільмі "Ліза, Ліза, небо сіре", прем'єра якого відбулась у 2017 році.

Справжній прорив у кар'єрі Майкі стався 2016 року, коли вона отримала роль Макси Фокс у комедійно-драматичному серіалі FX "Все на краще" (Better Things). Серіал, створений Луї Сі Кей і Памелою Едлон, тривав до 2022 року.

Серіал "Все на краще": дивіться трейлер до першого сезону

Подальше визнання прийшло до акторки після участі у фільмі Квентіна Тарантіно "Одного разу в... Голлівуді" (2019), де вона виконала роль Сьюзен.

"Одного разу в... Голлівуді": дивіться трейлер онлайн

У 2022 році Майкі з'явилась у п'ятій частині фільмі жахів "Крик", де зіграла роль Ембер Фрімен – одну з антагоністок стрічки.

Водночас найбільшим успіхом у кар'єрі Медісон став фільм "Анора" режисера Шона Бейкера, який вийшов у 2024 році. У стрічці вона зіграла головну роль стриптизерки Анори (Ені) Міхєєвої, яка виросла в сім'ї російськомовних емігрантів і мешкає в нью-йоркському районі Брайтон-Біч.

Сюжет стрічки розгортається навколо стосунків між Анорою та сином російського олігарха Іваном. Спочатку він наймає її для кількох інтимних зустрічей, але згодом між ними зав'язується бурхливий роман, який переростає у шлюб. Проте мати Івана намагається перешкодити цим стосункам і вилітає до Америки, щоб забрати сина додому.

"Анора": дивіться трейлер онлайн

За свою роль в "Анорі" Майкі Медісон отримала престижну премію Оскар у номінації "Найкраща жіноча роль", обійшовши сильних конкуренток, серед яких була Демі Мур. Окрім "Оскара", акторка також отримала премію BAFTA та була номінована на "Золотий глобус" і премію Гільдії кіноакторів США.

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Серед останніх проєктів Майкі Медісон – головна роль Джудіт Вайнштейн у мінісеріалі "Леді в озері" (Lady in the Lake), що складається з 7 епізодів.