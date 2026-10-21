82-річний Майкл Дуглас зізнався, чому хотів позбутися ролі у франшизі Marvel

Зазвичай голлівудські актори мріють, щоб їхні персонажі жили якомога довше. Особливо якщо йдеться про багатомільярдну франшизу Marvel. Але Майкл Дуглас виявився винятком. Оскароносний актор буквально благав сценаристів убити його героя, та кінобоси вирішили, що йому ще зарано на той світ.

Як повідомляє Deadline, 82-річний Майкл Дуглас зізнався, що хотів залишити кіновсесвіт Marvel ще після другого фільму "Людина-мураха". Однак студія відмовилася виконати його прохання.

Чому Майкл Дуглас хотів, щоб його персонажа вбили



Майкл Дуглас / Фото Marvel



Актор зіграв геніального вченого Генка Піма у фільмі "Людина-мураха" (2015), а згодом повернувся до ролі у продовженні 2018 року. Щоправда, після другої частини вирішив, що з супергеройськими пригодами час зав'язувати.

Я хотів, щоб мене вбили після другого фільму, але вони не дозволили, – зізнався Дуглас.

Найцікавіше, що актор спочатку сам мріяв потрапити до Marvel. Йому кортіло спробувати знімання на зеленому тлі, адже раніше він не працював у настільки насичених спецефектами проєктах.

Marvel не відпускала актора

Дуглас пожартував, що варто було уважніше читати дрібний шрифт у контракті. Адже потрапити до всесвіту Marvel виявилося значно простіше, ніж його залишити.

Водночас він тепло відгукнувся про колег, зокрема Пола Радда, назвавши його чудовим актором.

Попри бажання завершити історію свого персонажа, Дуглас згодом з'явився у фільмах "Месники: Завершення" (2019) та "Людина-мураха та Оса: Квантоманія" (2023). Також він озвучував Генка Піма в анімаційному серіалі "А що як...?".

Раніше Дуглас розповідав про те, як він незаконним шляхом заробляв гроші в юності.



