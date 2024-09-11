Прогулявся столицею: голлівудський актор та лауреат премії Оскар Майкл Дуглас прибув до Києва

12 вересня в Києві відбудеться масштабний Саміт перших леді та джентльменів, організований Оленою Зеленською. Ця ініціатива спрямована на обговорення важливих соціальних, гуманітарних та культурних питань на глобальному рівні.

Серед почесних гостей заходу буде присутній і відомий голлівудський актор, лауреат премії Оскар, а також посол доброї волі ООН Майкл Дуглас. Представники Управління туризму та промоцій КМДА вже зустріли актора в Києві.

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Голлівудський актор Майкл Дуглас прибув до Києва

Актор Майкл Дуглас, прибувши до Києва, уже встиг ознайомитися з деякими з найбільш визначних культурних та історичних місць столиці.

Він відвідав Михайлівський Золотоверхий монастир, який є однією з головних святинь міста, а також Михайлівську площу. Після цього Дуглас прогулявся парком "Володимирська гірка", де зміг насолодитися мальовничими краєвидами Дніпра, які відкриваються з висоти. Завершив він свій огляд величною Андріївською церквою.

Гість був вражений красою архітектури нашого улюбленого міста, а також активно цікавився історичними подіями, які відбувалися у Києві. Були раді стати частиною відвідин друга України,

– йдеться у повідомленні.

У цей важливий день до Києва також прибули високопосадовці з країн Європи: президент Литви, прем'єрка Латвії та президент Сенату Чехії.