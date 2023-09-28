Не лише Гаррі Поттер: у яких фільмах зіграв Майкл Гембон

Британський актор Майкл Гембон помер у четвер, 28 вересня. Його найвідомішою роллю є втілення професора Дамблдора у культовій серії фільмів "Гаррі Поттер", але, крім неї, він показав ще чимало цікавих образів.

Майкл Гембон вперше з'явився у ролі Дамблдора у третьому фільмі "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану". Актор продовжив грати цей образ до завершення франшизи у 2010 році.

До теми Помер актор Майкл Гембон, який зіграв Дамблдора у "Гаррі Поттері"

Найкращі фільми та серіали з Майклом Гембоном, окрім "Гаррі Поттера"

"Король говорить", фільм

Рік: 2010

Рейтинг IMDb: 8,0

Роль Майкла Гембона: Король Георг V

Сюжет фільму розповідає історію герцога, який готується вступити на трон британського короля Георга VI, батька королеви Єлизавети II. Після того, як його брат відрікається престолу, головний герой неохоче погоджується взяти на себе королівський обов'язок. Змучений від страшного нервового заїкання та сумнівів у своїх здібностях керувати країною, Георг звертається за допомогою до незвичайного спеціаліста у логопедії на ім'я Лайонел Балк.

За допомогою неочікуваних методів і завдяки розвитку дружби між цими двома різними особистостями, герой нарешті здолає своє заїкання та сміло провадить Англію через важкі часи війни.

"Король говорить": дивіться трейлер

"Вільні території", фільм

Рік: 2003

Рейтинг IMDb: 7,4

Роль Майкла Гембона: Дентон Бакстер

Епоха лицарів Дикого Заходу минала, а їхні звичаї й стиль життя втрачали свою актуальність. Несподіваний поворот долі чекав четверо друзів, які вирушили в подорож по безмежних преріях і жили, відповідно до кодексу честі. Все змінилося в маленькому містечку, де вони стикнулися з беззаконням та несправедливими діями місцевого шерифа. Відважні чоловіки були визволителями, які вирішили захистити свою кохану, свободу і свій спосіб життя до останнього подиху.

"Вільні території": дивіться трейлер

"Емма", мінісеріал

Рік: 2009

Рейтинг IMDb: 8,1

Роль Майкла Гембона: Містер Вудхаус

Емма Вудхауз була привабливою, розумною й екстравагантною молодою жінкою. Як донька заможного поміщика, вона була матеріально забезпечена і мала високу освіту. Життя Емми було молодим, щасливим і безтурботним, особливо оскільки вона завжди могла розраховувати на підтримку свого давнього друга, містера Найтлі, який був великодушним і співчутливим, навіть коли давав їй чесні поради, на які вона справді прислухалася.

Проте в Емми була одна деструктивна звичка – вона намагалася розвеселити своїх менш обдарованих подруг, допомагаючи їм установити особисте життя, надаючи поради й організовуючи "випадкові" зустрічі. Але незабаром виявилося, що вона сама не є вправною свахою, і тепер доля змушувала її задуматися про власне особисте щастя.

"Дивовижна легкість", фільм

Рік: 2006

Рейтинг IMDb: 7,4

Роль Майкла Гембона: Лорд Чарльз Фокс

Вільям Вілберфорс був видатним політиком, відомим своєю чарівністю, розумом і великою вольовою силою. У відмінність від більшості своїх колег, вже з самого початку своєї кар'єри його визнавали як людину надзвичайно чесну і відважну.

Спільна зустріч з колишнім рабом Олаудау Еквіано відкрила перед Вілберфорсом очі на антигуманну практику работоргівлі – економічну систему, що була настільки життєво важливою для чинного уряду, що він вирішив вступити в непримиренну боротьбу з більшістю могутніх осіб у країні.

"Дивовижна легкість": дивіться трейлер