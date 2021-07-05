Зірка серіалу "Фарго" та "Форма води" Майкл Стулбарг зніметься у документальному серіалі HBO Max

Deadline повідомив, що актор зіграє в багатосерійної драмі HBO Max за мотивами документального фільму The Staircase. Про роль актора та сюжет фільму "Драбина" – детальніше на Кіно 24.

Майкл Стулбарг виконає головну роль у драматичній адаптації серіалу HBO Max "Драбина", заснованої на документальних матеріалах про реальні злочини. Актор зіграє Девіда Рудольфа, адвоката Майкла Петерсона, який засуджений за вбивство своєї дружини (його гратиме Колін Ферт).

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Сюжет серіалу The Staircase

Восьмисерійний серіал від режисера Крістіни Антоніо Кампос та автора "Американські історії злочинів" Меггі Кон, яка досліджує життя Майкла Петерсона (Ферт), його велику родину в Північній Кароліні і підозрілу смерть його дружини Кетлін (Коллетт).

Окрім Коліна Ферта та Майкла Стулбарга до серіалу приєднались такі актори:

Тоні Коллетт,

Розмарі Девітт,

Джульєтт Бінош,

Паркер Поузі,

Одеса Янг,

Патрік Шварценеггер,

Дейн ДеХаан,

Олівія ДеДжонг,

Софі Тернер.

Що відомо про кримінальну справу Петерсона

Серіал заснований на документальних книгах та звітах по справі Майкла Петерсона, який був засуджений в 2003 році за вбивство Кетлін двома роками раніше. У 2017 році звинувачення було змінено до ненавмисного вбивства, і згодом Петерсон був звільнений з в'язниці. Він стверджував, що його дружина померла після падіння зі сходів в їхньому будинку після вживання алкоголю та валіуму, але розтин показав, що вона померла від множинних травм, в тому числі від ударів по потилиці тупим предметом.



Майкл Стулбарг у фільмі "Назви мене своїм ім'ям" / Кіноріум

Нові проєкти Майкла Стулбарга

Актор зовсім нещодавно з'явився в художньому фільмі "Ширлі" і у фільмі Луки Гуаданьїно "Назви мене своїм ім'ям" з Тільдою Свінтон та Тімоті Шаламе, який отримав "Оскар". Що стосується кіно, то в наступний раз його побачать у фільмі Bones & All того ж Гуаданьїно і драмі "Ротко" режисера Сема Тейлора-Джонсона.