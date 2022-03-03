Медіакомпанії з усього світу купують права на телесеріал "Слуга народу"

17:45

У 2015 році зняли серіал "Слуга народу", де Володимир Зеленський зіграв головну роль. Сьогодні ж він грає свою найкращу роль як чинний Президент України, мужністю і рішучістю якого захоплюється весь світ. Тож не дивно, що цікавість до старого шоу зросла ще більше.