Мел Ґібсон візьме участь у приквелі історії про Джона Віка – кого зіграє легенда бойовиків

Стало відомо, що у популярній франшизі "Джон Вік" з Кіану Рівзом з'явиться серіал-приквел. В проєкті візьме участь Мел Ґібсон ("Смертельна зброя", "Міцний горішок"). Яку роль виконає зірка бойовиків – читайте на Кіно 24.

Джерело також не повідомило про дату виходу мінісеріалу. Проєкт буде мати назву "Континенталь" і розповість історію про створення спеціального готелю для професійних кілерів.

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Сюжет майбутнього серіалу

Події відбуватимуться у 1975 році у місті Нью-Йорк. Головним персонажем виступить молодий Вінстон Скотт, який тільки розпочинає свій шлях до керівництва готелем. Актор, який буде виконувати головну роль ще не заявлений, але Ґібсону дістався герой на прізвисько Кормак.

До речі, раніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що четвертого "Джона Віка" планують випустити

Прем'єра серіалу "Континенталь" відбудеться на каналі Starz. Шоу-ранерами виступлять Грег Кулідж та Кірк Ворд. Головним режисером "Континенталю" стане Альберт Г'юз, відомий за проєктами "Книга Ілая" та "З пекла".