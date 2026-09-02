Відома акторка кардинально змінилася: Мелісса Маккарті схудла на 43 кілограми

Акторка опублікувала яскраве відео, де позувала з величезними вишнями на голові, і несподівано змусила фанатів говорити зовсім не про дивний аксесуар. У коментарях прихильники масово захоплювалися її виглядом. І справді, за останні роки Маккарті помітно змінилася – вона поступово втратила близько 95 фунтів (43 кг).

У святковому відео, яке Маккарті запостила у себе в Instagram з'явилася у яскравій блузці, з великими сережками та двома величезними вишнями на голові.

Мені 56, тож я думаю: чи варто вдягати вишні? Так. Так, я вдягну вишні, – пожартувала акторка.

Фанати, втім, звернули увагу не лише на вишні. Вони засипали Маккарті компліментами й дивувалися її зовнішності.

Мінус 43 кілограми без жорстких дієт

Маккарті розповідала, що її трансформація не була результатом якоїсь чарівної дієти з меню на кшталт "лист салату на сніданок і повітря на вечерю".

За її словами, вона поступово змінила спосіб життя і перестала постійно намагатися дотримуватися суворих обмежень. Саме такий підхід виявився для неї ефективнішим.

Акторка зізнавалася, що екстремальні дієти лише змушували її почуватися гірше. Тому вона вирішила не поспішати, дати собі перепочинок і бути реалістичною.

При цьому акторка неодноразово говорила про прийняття себе та важливість здорового ставлення до зовнішності.

Маккарті особливо переймається тим, щоб її доньки не виростали з постійним відчуттям, що вони недостатньо красиві чи мають виглядати як хтось інший.

Тим часом інша голлівудська зірка показала, як підтримує себе у формі, опублікувавши фото з тренування.