Романтичні вихідні: 7 мелодрам про справжнє кохання, які зігріють у зимовий вечір

Вихідні – чудовий привід для того, щоб забути про всі повсякденні турботи та поринути в кіносвіт з історіями про дивовижне кохання, яке буває раз у житті. Справжні шедеври, які розкривають глибину почуттів, щирість емоцій та оригінальність сюжетів.

Зігрівайтеся зимовими вечорами мелодрамами зі списку 24 Каналу. Обирайте історію, яка вам до смаку та насолоджуйтесь найкращими вихідними.

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"Розставання в Римі"

У основі сюжету – дві пари з тривалою історією відносин. У новій італійській мелодрамі героям доводиться розв'язувати вічні питання кохання. Як діяти, коли в одного з партнерів вже відсутні почуття, а інший не розглядає розлучення?

"Розставання в Римі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Щастя для початківців"

Сорокарічна жінка, яка пережила розлучення, поглиблюється у рутину та в саму себе. Щоб вийти з цього стану самокопання, вона вирішує приєднатися до групи схожих духом людей на природі. На фоні несподіваних зустрічей та цікавих знайомств, вона готова відмовитися від минулого та відкрита до нових романтичних стосунків.

"Щастя для початківців": дивіться онлайн трейлер фільму

"Я хочу тобі вірити"

Сюжет турецької мелодрами розпочинається із плану двох старих подруг, які вирішили зблизити своїх онуків. Молоді люди зустрічаються, але це не є їхнім першим знайомством. Поміж ними виникає іскра, але її розгортанню заважають дитячі спогади й непорозуміння. Героям належить подолати свої минулі перешкоди та розпочати історію нових міцних стосунків з чистого аркуша.

"Я хочу тобі вірити": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мартін Іден"

Це розповідь про несподіване кохання між простим моряком із Неаполя та дочкою впливової родини. Мартін, звиклий до суворого морського життя, опиняється у світі елегантності та культури, коли відвідує розкішний будинок Елен. Її ніжна гра на фортепіано зачаровує його, і він безнадійно закохується. Але чи зможе він стати рівним їй у високому суспільстві?

"Мартін Іден": дивіться онлайн трейлер фільму

"Після пробудження"

Подорожуючи Італією, молода американська студентка Вівіан потрапляє в аварію. Прийшовши до тями у лікарні, вона виявляє, що має часткову амнезію. Побачивши біля свого ліжка двох хлопців, Вівіан робить спроби відновити спогади та розібратися, що її пов'язує із двома атлетичними незнайомцями. Кожен із плавців переконує, що саме він – її єдиний коханий.

"Після пробудження": дивіться онлайн трейлер фільму

"Перш ніж попрощатися"

Молодий і привабливий Лука дізнається, що йому залишилось недовго жити через хворобу. У лікарні він зустрічає Джулію, яка також стикається зі схожою долею. Між ними виникає особливий зв'язок, взаємопідтримка та взаєморозуміння, і Лука переживає справжнє кохання вперше.

"Перш ніж попрощатися": дивіться онлайн трейлер фільму

"Моє прекрасне нещастя"

У новій американській мелодрамі розповідається історія тихої та скромної дівчини, яка прагне забути про минуле та приділяє увагу старанному навчанню у коледжі. Еббі не цікавляться хлопцями та полюбляє читати книги. Життя дівчини кардинально змінюється, коли вона зустрічає Тревіса – привабливого та зухвалого хлопця, що бере участь у нелегальних боях. Він пропонує дівчині несподівану угоду.

"Моє прекрасне нещастя": дивіться онлайн трейлер фільму