Культові кадри: смішні меми з Меттом Лебланом, який зіграв роль Джої у серіалі "Друзі"

25 липня 2024, 08:06
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Сьогодні, 25 липня, 57 років виповнюється популярному американському акторові Метту Леблану. Свою найбільшу популярність він здобув після виходу культового серіалу "Друзі", де чоловік зіграв одну з головних ролей – Джої Тріббіані.

Легендарний ситком вперше з'явився на екранах у далекому 1994 році, однак останніми роками люди почали робити меми з "Друзів", які заполонили мережу. Одним із найчастіших героїв смішних роликів або фотографій стає саме Метт Леблан, оскільки його герой дуже кумедний. Детальніше про це читайте у матеріалі Кіно 24

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Меми та смішні цитати Метта Леблана з серіалу "Друзі"

Фраза Джої Тріббіані "how you doing" ("як справи") справді стала культовою, оскільки у серіалі він її повторює дуже часто. Актор до того ж робить це неймовірно харизматично – така подача запам'яталася глядачам.

Кадр, де у Джої наляканий погляд, буквально розлетівся тіктоком та інстаграмом. Люди вже встигли зробити багато смішних мемів до різних ситуацій. Багато хто впізнає себе, коли бачить цей фрагмент. 

@friends_fan_offficial joey’s delayed reaction is the best #friends #fyp #foryoupage #MyIdoles #sheknows #joeytribbiani #pregnant #viral #fypシ ♬ original sound - ❀

"Why, God, why? We had a deal. Let the others grow old, not me" ("Чому, Боже, чому? У нас була угода. Хай інші старіють, а не я") – одна з найпопулярніших реплік Метта Леблана у серіалі "Друзі", адже вона дуже реалістична. Багато людей не люблять свій день народження, бо вони старіють, тому бачать у Джої себе. 

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Шанувальникам відомо, що Джої Тріббіані обожнює поїсти. У серіалі він робить це постійно та не любить ділитися їжею з іншими. Така звичка героя також породила багато відео та смішних мемів. 

@friends_room_ Joey and Food #friendsfunniestmoments #friends #joeyfriends #joeytribbiani #friendsseries ♬ оригинальный звук - purple door

У часи серіалу "Друзі" Метт Лаблан зачаровував своєю зовнішністю багатьох жінок. Він буквально був ідеалом краси. Люди й досі роблять відео з актором, де захоплюються тим, який гарний вигляд він колись мав. До речі, зараз, у свої 57 років, чоловік також добре зберігся та, ймовірно, й досі має палких шанувальниць. 

@potatoxxaep i hate this but i have nothing else to post HELPP || ac: @ellie || #joeytribbiani #joeytribbianiedit #mattleblanc #friendsedit ♬ original sound - Jenni ★

Акторові Метту Леблану варто подякувати за класне дитинство, оскільки серіалом "Друзі" захоплювалося чимало людей. Тішить, що пройшли роки, а його згадують й досі. Зокрема, у мемах. 

Автор: Марія Примич