"Мені достатньо": Джим Керрі заявив про завершення кар’єри

Комедійний актор Джим Керрі в інтерв’ю Access Hollywood сказав, що завершує свою кар’єру і серйозно до цього ставиться. Фільмографія зірки налічує понад 50 кінострічок за 45 років творчого життя.

Джим Керрі поділився, що зробив достатньо у кіноіндустрії та готовий піти на пенсію. Він прагне зайнятися своїм хобі та духовним життям.

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Джим Керрі заявив про завершення кар’єри

В інтерв’ю актор сказав журналістці те, чого, за його словами, не скаже жодна знаменитість.

"Мені достатньо. Я зробив досить. Я йду на пенсію",

– повідомив Керрі.

"І я говорю досить серйозно, – продовжив Джим. – Якщо, звичайно, раптом ангели принесуть мені якийсь сценарій, написаний золотим чорнилом, і я зрозумію, що людям дуже важливо це побачити, то може я й повернусь. Я міг би продовжити шлях зараз, але я роблю перерву".

Водночас акторові дуже подобається спокій, він любить малювати на полотні й зараз прагне приділити час для свого духовного життя.

Джим Керрі заявив про завершення кар’єри: дивіться відео

Що відомо про кар’єру Джима Керрі

Джим Керрі народився 17 січня 1962 року в Канаді. Удома він часто показував своїм близьким пародійні сценки, щоб усіх в сім’ї розвеселити.

Спершу Джим виконував другорядні або ж епізодичні ролі. У 1985 році чоловіку все ж вдалось здобути свою першу головну роль у кінокартині "Одного разу вкушений".

У 1993 році актор знімався у фільмі "Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин", де виконав головну роль і виступив сценаристом кінострічки. Покази у кінотеатрах були доволі успішними. Прокат зібрав близько 100 мільйонів доларів.

Керрі не зупинявся, і в наступних роках знявся ще в декількох фільмах, що зробили його популярними та стали центральними в акторській кар’єрі. Зокрема, це фільми "Маска", "Дурний і ще дурніший".

За останні 5 років улюблений комедійний актор взяв участь у таких проєктах: "Жартую", "Робін Вільямс: Зазирни в мою душу", "Їжак Сонік", "Суботнього вечора в прямому ефірі" та інші.

Нагадаємо, Джим Керрі підтримує Україну. Нещодавно він висловився про війну Росії в Україні та різко засудив Путіна. Лідера Кремля він вважає "недоумком", а за громадян, життя яких опинилось під загрозою, йому болить.