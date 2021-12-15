У мережі показали перші 5 хвилин фільму-катастрофи "Падіння місяця"

В опублікованому на ютуб-каналі Movieclips Trailers ролику, американські космонавти раптом стикаються з невідомим об'єктом, через що один з членів екіпажу потрапляє у відкритий космос. Дивіться перші 5 хвилин фільму-катастрофи "Падіння місяця" на Кіно 24. Світова прем’єра призначена на 4 лютого 2022 року.

П'ятихвилинний ролик дає гарне уявлення про масштаби руйнувань, які, за сюжетом стрічки, вкотре чекають на нашу Землю. Місяць сходить з орбіти, й тільки керівник NASA Джо Фоулер вважає, що є спосіб порятунку планети.

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У відео показали, як група астронавтів перебуває у космосі та виконує якісь технічні роботи поза кораблем. Далі стається аварія: невідома субстанція руйнує шатл з рукою-маніпулятором і гинуть двоє астронавтів – один з них розірвав страховий трос, тому він не зміг повернутися на борт. Ще однією загиблою стала жінка-астронавтка, яка була біля управління. Наприкінці ролика зображають, як із поверхні Місяця починає бити величезний гейзер.

"Падіння місяця" 2022: дивіться перші 5 хвилин фільму

Раніше у видовищному трейлері показали, як Місяць сходить з Орбіти й починає рухатися у сторону Землі. Зіткнення із супутником знищить планету, тому люди всяким чином спробують запобігти. Людство опиняється в руках Джо Фоулера – колишньої астронавтки NASA. Її у фільмі зіграла лауреатка Оскара Геллі Беррі. Вона разом з іншим астронавтом Браяном Харпером відправиться у космос і зрозуміє, що майже нічого не знала про Місяць.

Що ще відомо про фільм "Падіння місяця"

За жанром це науково-фантастичний фільм-катастрофа та бойовик;

Виробничий процес розпочався ще у 2019 році, коли було оголошено про те, що Роланд Еммеріх став режисером фільму;

Бюджет стрічки становить 150 мільйонів доларів, що робить його одним із найдорожчих незалежних фільмів в історії;

У травні 2020 року до акторського складу долучилися Джош Ґад та Голлі Беррі, а в червні – Патрік Вілсон та Чарлі Пламмер. У жовтні стало відомо, що у картині зіграють: Стенлі Туччі, Джон Бредлі, Дональд Сазерленд та Еме Ікваукор;

Зйомки мали розпочатися весною 2020 року, однак через пандемію змінили дату та етап фільмування відбувся у жовтні 2020 року.

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"Падіння місяця" 2022: дивіться трейлер