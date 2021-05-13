В мережі з'явився трейлер містичного серіалу за романом Стівена Кінга – відома дата релізу

Влітку на шанувальників романів Стівена Кінга чекає приємний сюрприз – на стрімінговій платформі Apple відбудеться прем'єра серіалу за однойменним романом автора "Історія Лізі". Мінімалістичний, але заворожуючий трейлер вже опублікували в мережі – дивіться на Кіно 24.

На початку тижня Apple TV+ оприлюднив тривожний трейлер нового серіалу-трилеру за романом-бестселером одного з найбільш екранізованих авторів у світі – "Історія Лізі" Стівена Кінга. Однойменний роман популярного письменника-містика побачив світ ще у 2006 році. Цікаво, що автор писав сценарій до серіалу особисто.

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Прем'єра серіалу відбудеться на стримінговій платформі Apple TV + 4 червня 2021 року.

Сюжет містичного серіалу-трилеру "Історія Лізі"

Глядачеві розкажуть історію дружини талановитого письменника Скотта Лендона (Клайв Оуен). Лізі Лендон (Джуліанн Мур), переживає втрату чоловіка. Крім психічного зриву сестри Аманди (Джоан Аллен), жінку переслідує дивний прихильник чоловіка (Дейн Де Гаан). в результаті Лізі дізнається про темні таємниці його письменницької майстерності.

У серіалі також з'явиться Санґ Канґ, відомий роллю Хана в серії фільмів "Форсаж".

"Історія Лізі" 2021: дивіться трейлер онлайн

Одним із продюсерів містичного серіалу виступив Джей Джей Абрамс (американський режисер, сценарист, проюсер, засновник Bad Robot Productions), а режисером – Пабло Ларрейн, який зрежисував фільм "Джекі" про життя Жаклін Кеннеді, головну роль в якому зіграла Наталі Портман.

Виробництвом серіалу "Історія Лізі" займалися Bad Robot Productions і Warner Bros. Television.