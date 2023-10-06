Найвеличніші актори в історії кіно: 5 знаменитостей, у яких є кілька статуеток Оскара

Не всі можуть погодитися зі справедливістю розподілу нагород Оскара. Та загальновідомим фактом залишається те, що лауреати золотої статуетки рано чи пізно стають легендами кіно.

24 Канал зібрав знаменитих акторів, які за всю свою кар'єру отримали кілька Оскарів. Зараз вони вважаються одними з найвидатніших майстрів гри в історії кіно.

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Кетрін Гепберн

Кар'єра видатної акторки тривала 73 роки. Її 12 разів номінували на Оскар – 4 рази знаменитості вдалося здобути золоту статуетку у номінації "Найкраща акторка". Її рекорд не вдалося побити будь-якому іншому актору.



Кетрін Гепберн / Фото з Вікіпедії

Меріл Стріп

Американську акторку називають однією з найкращих акторів сучасності. За свою багаторічну роботу в кіно вона отримала три Оскари, хоч номінували її понад 20 разів. Меріл Стріп бездоганно пристосовується до будь-якої ролі.



Меріл Стріп / Фото з фан-акаунту

Джек Ніколсон

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Актора й режисера номінували на Оскар близько 12 разів, та з них він отримав 3 статуетки. Ніколсон грає у кіно з 1960-х років та встиг зіграти ролі у легендарних стрічках. Найбільше його знають за роллю у фільмі "Сяйво".



Джек Ніколсон / Фото Vogue

Волтер Бреннан

Актор також 3 рази виграв Оскар. Він почав працювати актором з 15 років. Бреннан – перший актор, який отримав нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану. Актор помер у 1974 році.



Волтер Бреннан / Фото з Вікіпедії

Кейт Бланшетт

Австралійська акторка отримала 2 Оскари за фільми "Авіатор" та "Жасмин". Вона продовжує активно зніматися у фільмах, і кожна стрічка з її участю здобуває успіх. І неважливо, чи це комедія, бойовик, чи експериментальне кіно.



Кейт Бланшетт / Фото з інстаграму Sams Arifin