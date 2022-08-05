Якою була знаменита Мерилін Монро: 10 фактів про секс-символ 1950-х років

Мерилін Монро – легендарна кіноакторка, модель та співачка. 5 серпня 1962 року зірка пішла з життя у віці 36 років. Що стало причиною смерті та 10 фактів про неймовірну поп діву – читайте на 24 каналі.

Пройшло 60 років з моменту смерті Мерилін. Проте нею досі захоплюються світові кінорежисери. Що ж тоді було такого особливого в Мерилін Монро? Чому вона займає друге місце після Грети Гарбо як секс-символ екрана?

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Мерилін Монро: цікаві факти про її життя

Популярності акторці додавали численні скандали пікантного характеру, починаючи від фото у стилі ню – і закінчуючи романом із президентом Кеннеді.

Разом зі славою до Мерилін прийшло й розчарування. Вона мріяла про драматичні ролі, а її хотіли бачити лише життєрадісною кокеткою. Масла у вогонь додавало невдале особисте життя – жоден із трьох офіційних чоловіків не прожив із нею довше 5 років. Та найбільше зірку лякала старість.

Смерть зірки

5 серпня 1962 року Мерилін Монро знайшли мертвою у власному домі в Лос-Анджелесі. В руці вона тримала телефонну слухавку, а поруч лежала порожня пляшка з під ліків. Коронер констатував – Монро померла від передозування снодійним. Досі існує багато різноманітних версій обставин смерті актриси: від офіційної, тобто самогубства – і до домислів про убивство. І усі вони мають право на життя, адже передсмертної записки Мерилін так і не залишила.

Мерилін – несправжнє ім'я

Оскільки багато акторів беруть сценічний псевдонім, цю покійну голлівудську зірку не назвали Мерилін Монро. Після народження її назвали Норма Джин Бейкер.

Вийшла заміж у 16 ​​років

Мерилін провела більшу частину свого дитинства у приймальних сім'ях. Коли їй було 15 років, її сім'я вирішила переїхати на нове місце та не змогла взяти її із собою. Щоби актриса не потрапила до дитячого будинку, вони попросили свого сусіда Джеймса Догерті одружитися з Мерилін, і так відбувся її перший шлюб.

Її мати була у психіатричній лікарні

У матері Мерилін Монро Гледіс Бейкер діагностували біполярний розлад, і вона була госпіталізована до психіатричної лікарні. Тому вона віддала Мерилін у прийомну сім'ю, коли їй було лише два тижні. І коли Мерилін стала відомою, вона казала людям, що вона її дочка. Але ніхто їй не повірив.

Мерілін була першою кандидатурою на головну роль у "Сніданку у Тіффані"

Режисер "Сніданок у Тіффані" Трумен Капоте спершу вибрав Мерилін Монро на головну роль у фільмі. Але її тренер з акторської майстерності вважав це недоречним, начебто ця роль Монро не підійде. Капот також був незадоволений тим, що Одрі Хепберн була обрана замість Мерилін.

"Сніданок у Тіффані": дивіться трейлер

Мерилін Монро не любила перебувати перед камерою

Актор Дон Мюррей сказав, що Мерилін було незручно перед камерою. Перш ніж вона вийшла на сцену, у неї також з'являвся висип на тілі.

Її будинок прослуховувався

Мерилін володіла будинком у Брентвуді, який пізніше купили Майкл Ірвінг та Вероніка Хемел. Подружжя вирішило змінити будинок. Саме в цей час у її будинку було виявлено державну систему прослуховування телефонних розмов.

Мерилін мала величезну колекцію книг

В особистій бібліотеці покійної актриси було понад 400 книг. Її запитали, як вона обирає книгу, і вона відповіла, що йде до книгарні та обирає книгу, перевертаючи сторінку на випадковий абзац. Якщо їй сподобалося написане, вона купувала книгу.

Мерілін часто забувала свої репліки

Дон Мюррей, який ділив екранний простір із Мерілін у фільмі "Автобусна зупинка", сказав, що їй важко давалося запам'ятовувати свої репліки. Дехто називав це непрофесіоналізмом, інші відзначали її нервозність.

"Автобусна зупинка": дивіться трейлер

Френк Сінатра подарував їй собаку

Американський співак Френк Сінатра подарував Мерилін мальтійську болонку. Його назвали Mafia Honey. Після смерті Мерилін собаці дала притулок секретарка Френка.

Варто зазначити, що у списку нагород акторки Мерілін Монро немає Оскара або Золотого Глобуса, але її ім'я назавжди вписане в історію кінематографа. За час короткої, але яскравою кар'єри в кіно актриса продемонструвала на екрані й на червоних доріжках десятки образів. Ці неперевершені сукні до сьогодні продовжують надихати світових дизайнерів та жінок, які хотіли б хоч раз відчути себе в центрі уваги. Більше про це читайте за посиланням.

Нагадаємо, Netflix зняв фільм про Мерилін Монро, кадри й трейлер з якого вже з'явились у мережі. Головну роль зіграла кубино-іспанська кіноакторка Ана де Армас. Завдяки гримерам вона стала справжньою копією голлівудської діви, чим приголомшила мережу.