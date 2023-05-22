Акторка "Величного століття" одягнула сукню російської модельєрки у Каннах й мовчить про війну

Мер'єм Узерлі, яку українці знають за роллю Роксолани у серіалі "Величне століття", продовжує мовчати про війну. Ба більше, акторка вдає, що війни немає і видаляє коментарі в соцмережах щодо її позиції.

Зокрема на 76-й Каннський кінофестиваль Мер’єм Узерлі одягнула сукню від російської модельєрки Юлії Яніни. Крім цього, акторку ледве впізнали фани; вони вважають, що зірка дещо перестаралася з пластичною хірургією та уколами краси, передає 24 Канал.

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Акторка "Величного століття" одягнула сукню російської модельєрки у Каннах

Юлія Яніна – російська модельєрка, яка заснувала сімейний будинок моди "Яніна". Минулого року Мер’єм також вибрала цей бренд для заходу і заявила, що вона є великою прихильницею таланту росіянки.

У коментарях зірку запитують: "Що ви знаєте про війну в Україні?", проте Мер’єм мовчить та видаляє подібні коментарі.

Мер’єм Узерлі у Каннах / Фото з інстаграму акторки

У березні 2022 року Узерлі також знялася для російського глянцю, з’явившись на обкладинці журналу HELLO!. Це розлютило не тільки українських фанатів, а й всіх, хто підтримує Україну з інших країн.

Мер’єм Узерлі на обкладинці російського глянцю / Фото з інстаграму акторки

Зрозуміло, що акторка не вважає злочинні дії Росії проти України злочинними. Втім на телеканалі 1+1 Україна з понеділка по п'ятницю о 20:20 продовжує виходити серіал "Величне століття. Роксолана", який показує історію молодої української дівчини Роксолани, яка опиняється у полоні турків, завоює серце османського правителя Сулеймана і стикається з інтригами султанського двору.