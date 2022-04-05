У метро Києва завітав Кері Фукунага, режисер останнього фільму про Бонда: фото візиту

Режисер останнього фільму про Бонда "007: Не час помирати" приїхав до Києва і приєднався до проєкту World Central Kitchen. Днями Кері Фукунага завітав у метро і поспілкувався з українцями.

Разом із Фукунагою до київських метро "Позняки" та "Героїв Дніпра" завітали журналісти провідних українських та іноземних ЗМІ. З першого дня війни станції київського метрополітену працюють у режимі укриття для цивільних громадян.

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У метро Києва завітав Кері Фукунага

Кері Фукунага приїхав до Києва і приєднався до проєкту World Central Kitchen, який займається організацією харчування після стихійних лих. Цю організацію заснував відомий шеф-кухар Хосе Андрес у 2010 році.

Сьогодні департамент комунікації МВС та КМДА організували престур до київських метро. Режисер разом зі своєю командою доставив до мешканців у метро харчі, також поспілкувався із волонтерами та біженцями.

Кері Фукунага особисто почав фільмувати захід на станції метро для подальшого висвітлення історій постраждалих від війни, щоб якомога більше людей у всьому світі знали, що насправді відбувається в Україні,

– заявило МВС України у фейсбуці.

За інформацією МВС, ситуація в Києві спокійна, столицю повністю контролюють українська армія, полісмени, гвардійці та тероборона. Журналісти зафільмували, у яких умовах проживають кияни, які укриваються від нападу ворога в метро.

Ми дякуємо журналістам і світовій спільності за розголос правди про події в Україні! Разом ми переможемо!,

– підсумувало МВС у своєму дописі.

Кері Фукунага завітав у метро Києва / Фото МВС України

Як відомо, Кері Фукунага з першого дня війни підтримує Україну. А перед візитом до столиці України, він побував у Львові. 24 березня Фукунага опублікував перші фото з України.