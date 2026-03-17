Помер актор фільму "Назад у майбутнє-3" Метт Кларк

Не стало відомого американського актора Метта Кларка. Він здобув популярність завдяки ролі у стрічці "Назад у майбутнє 3".

На момент смерті Кларку було 89 років. Про втрату повідомило видання TMZ.

Дивіться також Оскароносний Майкл Джордан відсвяткував перемогу у бургерній: у мережі завірусилось відео

Помер відомий американський актор Метт Кларк: що відомо?

За інформацією мережі, актор помер ще 15 березня, у неділю, у своєму будинку в Остіні, штат Техас. Про це пише видання The Sun.

Відомо, що нещодавно він переніс операцію на спині через перелом хребта. Ускладнення після цього хірургічного втручання стало причиною смерті. Рідні актора вже прокоментували важку втрату.

Він збудував свій будинок власними руками. Він зберігав свої найщиріші дружні стосунки протягом шістдесяти років. Він щоразу з'являвся на роботі та на захисті своїх людей,

– висловилась родина покійного Метта.

У Метта Кларка залишилися діти, онуки та правнук.

Хто такий Метт Кларк?

Метт Кларк – відомий американський актор, якого знають за ролями у вестернах. Він тричі був одружений і має п'ятьох дітей. Актор працював як у театрі, так і на знімальних майданчиках.

Його фільмографія налічує численні роботи. Серед них: