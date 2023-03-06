В літак вдарила блискавка, – актор Меттью Макконахі ледь не потрапив в авіакатастрофу

Голлівудський актор Меттью Макконахі разом зі своєю дружиною ледь не потрапили в авіакатастрофу. Коли вони летіли з США до Німеччини, в літак 469 Lufthansa, вдарила блискавка.

Через це літак потрапив у зону турбулентності на висоті 11 тисяч метрів, а потім здійснив аварійне приземлення в міжнародному аеропорту "Даллес" у Вашингтоні. Постраждало семеро людей.

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Актор Меттью Макконахі з дружиною ледь не потрапив в авіакатастрофу

Дружина Меттью Макконахі повідомила, що постраждали ті люди, які "які не були пристебнуті ременями безпеки, це було несподівано, блискавка сильно вдарила по літаку". Вона і її чоловік травм не отримали.

У своїх соцмережах 41-річна Каміла Алвес МакКонахі показала відео страшного моменту і написала: "Під час польоту літак упав майже на 4000 футів, 7 людей потрапили до лікарні, все літало усюди. В літаку був хаос".

В літак, яким летіли актор Меттью Макконахі з дружиною, вдарила блискавка: моторошне відео

Нагадаємо, Меттью Макконахі у шлюбі з бразильською моделлю Камілою Алвес з 2012 року. У пари двоє синів — Леві та Лівінгстон та дочка Віда. У 2019 році актор знявся у комедійному бойовику "Джентльмени", а у 2021 році озвучив Бустер Мун з мультфільму "Співай 2".