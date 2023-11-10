Нові подробиці смерті: з ким жив Меттью Перрі та хто знайшов його тіло
Джерело:Daily Mail
28 жовтня помер улюблений актор мільйонів, який зіграв роль Чендлера у серіалі "Друзі". Чимало деталей про смерть актора з'ясовуються досі.
Зокрема, стало відомо, з ким проживав Меттью Перрі та хто знайшов його тіло. Про це читайте в матеріалі.
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Тіло Меттью Перрі знайшов його асистент
Японський асистент, на імʼя Кенні Івамаса жив разом із Перрі в орендованому ним будинку на схилі пагорба з видом на Беверлі-Хіллз та океан. Івамаса допомагав керувати справами Перрі понад 25 років.
Я процвітаю в хаотичних ситуаціях, які вимагають порядку. Я стриманий, лояльний і поважаю абсолютну конфіденційність. Люблю дедлайни, контракти, розставляти крапки над "і" і вирішувати головоломні ситуації та проєкти,
– написано в профілі асистента.
Івамаса відмовився давати коментарі для преси, проте власник будинку, де проживав Меттью, зазначив, що японський партнер був тією особою, яка "проживала разом із Перрі, слідкувала за ним та доглядала за будинком".
Меттью Перрі з асистентом / Daily Mail
У Меттью Перрі була ще одна асистентка, ім'я якої Бріана Бранкато. Вона працювала з актором протягом семи років, проте, лише кілька місяців тому, 34-річна жінка вирішила звільнитися, щоб розпочати роботу особистим тренером.
Що відомо про смерть Меттью Перрі
- Меттью Перрі помер у джакузі у власному будинку в Лос-Анджелесі 28 жовтня;
- Останній тест на наркотики показав, що в крові зірки серіалу "Друзі" не було виявлено слідів наркотичних речовин;
- Слідчі виявили в будинку Перрі ліки, які вимагають рецепта, проте всі вони були правильно позначені та зберігалися разом з іншими медикаментами;
- Напередодні смерті зірка культового серіалу "Друзі" поділився знімком, на якому він відпочиває в джакузі, на тому самому місці, де за кілька днів його тіло знайшли без ознак життя.