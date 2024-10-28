Рік тому помер Меттью Перрі – зірка серіалу "Друзі": яким був цей день для світу

28 жовтня 2023 року світ сколихнула новина про трагічну загибель улюбленця мільйонів – Меттью Перрі, який зіграв Чендлера у культовому серіалі "Друзі". На той час йому було лише 54 роки. ЗМІ повідомляли, що актора знайшли в джакузі його будинку в Лос-Анджелесі. У Меттью зупинилося серця.

Це стало потрясінням не лише для його рідних і близьких, а й для всіх глядачів, які обожнювали Чендлера, виросли на його жартах. Розслідування обставин смерті Меттью Перрі триває, а у річницю цього трагічного дня Кіно 24 згадає, яким він був для світу.

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Як світ дізнався про загибель Меттью Перрі

Медики приїхали до будинку актора після того, як отримали виклик про зупинку серця. Тоді заявляли, що актор потонув у джакузі. На місці трагедії не було ознак злочину чи наркотиків.

Першою версією слідства був нещасний випадок, однак згодом справу перекваліфікували у вбивство, в якому підозрюють п'ятьох осіб. Актор помер від передозування наркотиками. Один з підозрюваних – особистий помічник Меттью. Також серед обвинувачуваних є лікар актора – Марк Чавес, який вже визнав свою провину.

У день смерті Меттью його помічник Кеннет Івамасу ввів йому три дози кетаміну, який може призвести до летальних наслідків. Перрі попросив Івамасу зробити йому "найбільшу дозу" та підготувати гідромасажний басейн, після чого помічник залишив будинок. Коли чоловік повернувся, Перрі вже був без ознак життя.

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Актори "Друзів" кілька днів тримали мовчання

Колеги Меттью з серіалу "Друзі" кілька днів не коментували його загибель. Вони вважали одне одного справжньою сім'єю, тому смерть Меттью спричинила всім сильний біль.

"Ми всі спустошені цією втратою. Ми були більше, ніж просто товаришами по знімальному майданчику. Ми сім'я. Нам так багато треба сказати, але прямо зараз ми збираємося скористатися моментом, щоб усвідомити цю незбагненну втрату", – писали Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан та Девід Швіммер. Вони зібралися разом, щоб випустити спільну заяву про смерть свого друга.



Актори серіалу "Друзі" / Warner Bros. Television

За час зйомок у серіалі ці люди стали друзями не лише в кадрі, а й у реальному житті. Вони та шанувальники завжди пам'ятатимуть Меттью добрим, чуйним, таким, що змушував сміятися до сліз.