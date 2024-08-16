Заарештовано п'ятьох підозрюваних у смерті Меттью Перрі: скільки років в'язниці їм загрожує

15 серпня, правоохоронці Південної Каліфорнії заарештували п'ятьох підозрюваних у справі про смерть зірки серіалу "Друзі" Меттью Перрі. Вже відомі імена злочинців і термін позбавлення волі для кожного з них.

Актор помер внаслідок гострого отруєння кетаміном, який протягом місяця постійно вживав. З процесом доставлення наркотичної речовини Меттью допомагали п'ятеро людей.

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Підозрювані продали зірці щонайменше 20 ампул кетаміну та отримали 55 тисяч доларів готівкою. Протягом місяця лікар Сальвадор Пласенсія, звинувачений у вбивстві Перрі, вводив акторові речовину. Наркотична залежність Меттью тільки посилювалася і бажання отримати більшу дозу кетаміну спонукало його шукати препарат у вуличних торговців.

До того ж правоохоронні органи встановили, що рівень кетаміну в організмі зірки був надзвичайно високим, а речовина була призначена точно не для лікування тривоги й депресії.

Водночас серед підозрюваних у справі смерті Перрі є:

Сальвадор Пласенсія – лікар, який не визнає свою провину. Його звинуватили у розповсюдженні кетаміну та фальсифікації документів. Чоловікові загрожує до 120 років позбавлення волі.

– лікар, який не визнає свою провину. Його звинуватили у розповсюдженні кетаміну та фальсифікації документів. Чоловікові загрожує Джасвін Сангха – жінка, яка продавала наркотики. Вона може отримати довічне ув'язнення за зберігання та поширення речовини.

– жінка, яка продавала наркотики. Вона може отримати за зберігання та поширення речовини. Кеннет Івамаса – асистент актора. Саме він знайшов тіло зірки у будинку. Чоловік визнав свою провину та зізнався, що у день смерті Меттью таки ввів йому препарат. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі .

– асистент актора. Саме він знайшов тіло зірки у будинку. Чоловік визнав свою провину та зізнався, що у день смерті Меттью таки ввів йому препарат. Йому загрожує . Марк Чавес – лікар, який виписав шахрайський рецепт і продав кетамін Меттью Перрі. Чоловік може отримати до 10 років ув'язнення.

– лікар, який виписав шахрайський рецепт і продав кетамін Меттью Перрі. Чоловік може отримати Ерік Флемінг – друг Меттью Перрі. Підозрюваний також продав акторові наркотики. Чоловікові загрожує до 25 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 28 жовтня 2023 року Меттью Перрі помер через гострий вплив кетаміну. Розслідування смерті актора розпочалося через пів року після його загибелі.