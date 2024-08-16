У смерті Меттью Перрі звинуватили п'ятьох осіб: хто вони
Джерело:BBC
Розслідування щодо смерті зірки серіалу "Друзі" Меттью Перрі триває. Поліція висунула звинувачення п'ятьом особам – і ось, що про них відомо.
Розслідування, що триває вже кілька місяців, допомогло викрити підпільну злочинну мережу постачальників наркотиків, зокрема великої кількості кетаміну.
До теми Щонайменше один лікар: правоохоронці заарештували підозрюваних у смерті Меттью Перрі
Прокурор повідомив, що звинувачені "скористалися залежністю Перрі, щоб збагатитися". Вони знали, що ризикують, але однаково зробили це. Троє підсудних вже визнали свою провину.
Нагадаємо, Меттью Перрі помер 28 жовтня. Його смерть спричинив гострий вплив кетаміну, високу концентрацію якого виявили у крові. Кетамін – це потужний анестетик, що використовують для лікування депресії, тривожності й болю.
Що відомо про підозрюваних
До списку підозрюваних, яким висунули звинувачення, входять двоє лікарів, помічник актора і так звана "королева кетаміну". Ці люди могли постачати Меттью Перрі велику кількість речовини, що призвело до передозування.
- 42-річний лікар Сальвадор Пласенсія звинувачений у змові з метою поширення кетаміну та фальсифікації документів. За даними суду, він використовував шифр для обміну інформацією. Лікар не визнає свою провину.
- 41-річна Джасвін Сангха – "королева кетаміну", яка продає наркотики. Її можливий вирок – від 10 років до довічного ув'язнення за зберігання та поширення кетаміну.
- 59-річний Кеннет Івамаса – особистий помічник актора, який знайшов його тіло в будинку. Щоб отримати кетамін, він спілкувався з іншими обвинуваченими закодованою мовою. Він визнав себе винним за одним пунктом. Кеннет зізнався, що у день смерті Перрі зробив йому кілька ін'єкцій речовини.
- 54-річний лікар Марк Чавес продав кетамін Меттью Перрі, виписавши шахрайський рецепт. Чоловік визнав провину.
- 54-річний Ерік Флемінг – друг Меттью Перрі. Він тримав зв'язок з іншим його асистентом та продав наркотики. За даними суду, для покійного актора він доставив 50 флаконів кетаміну за 4 дні до його смерті.