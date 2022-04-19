"Ми маємо довести, що ми існуємо": Олесь Санін завершує роботу над фільмом "Довбуш"

Український режисер Олесь Санін під час брифінгу у Медіацентрі "Україна", розповів про стрічку "Довбуш". За його словами, історичний екшн може вийти в прокат за кордоном, а вже після війни – в Україні.

Олесь Санін завершує роботу над проєктом "Довбуш"

Олесь Санін розповів про те, що роботу над стрічкою "Довбуш", яка мала вийти в українських кінотеатрах 12 травня, закінчують. Сам режисер працює зараз у Львові, до роботи долучається команда фільму з інших міст, зокрема з Миколаєва та Херсона.

Мова має значення "Мне так удобно": актор "Довбуша" пояснив, чому всі українці мають відмовитися від російської

Санін наголосив, що у світі існує величезний інтерес до українського кіно. Наприклад, його фільм "Поводир" вже другий тиждень поспіль йде в прокаті у 600 кінотеатрах США та Канади. Тривають перемовини щодо прокату стрічки в Європі. Є запити навіть з Австралії та Японії.

Ми мусимо довести, що ми існуємо. Зараз є великий запит на українське мистецтво, особливо, на українське кіно, бо саме воно найпростіше та найшвидше доносить історію про нас, про наш характер, заради чого ми боремося,

– сказав Олесь Санін.

Що відомо про фільм "Довбуш"

За сюжетом, двоє братів, Олекса та Іван Довбуші, опиняються поза законом і стають опришками. У пошуках помсти панам за вбивство батьків Довбушів, брати стають ворогами один одному. Один прагне грошей, другий – справедливості.

Важливо Найсильніший фільм про мову "Соловей співає": чому варто подивитися саме сьогодні

Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса. Шляхта робить усе можливе, аби знищити Довбуша. Але він їх перехитрив. І розрослася легенда про карпатського лицаря. Легенда, що надихає покоління тих, хто бореться за свободу рідної землі. Про силу і любов Олекси Довбуша, про зраду і кривду. Про те, як він жив і як обманув смерть.

Наш фільм про українського легендарного опришка Олексу Довбуша. Про те, як народилася і розрослася легенда про карпатського лицаря. Про його силу і кохання, про зраду і кривду. Про те, як він жив і як любив,

– розказав режисер кінострічки Олесь Санін.

"Довбуш": дивіться трейлер