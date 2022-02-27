Ми маємо уберегти цивілізацію від цього ху*ового покидька, – Ірма Вітовська звернулася до ЗСУ

Повний текст відеозвернення Ірми Вітовської:

"Дороге ЗСУ, тероборона, дорогі хлопці та дівчата, які зараз зі зброєю в руках боронять Україну. Я пишаюся Вами, я не знаю, чи виживе хтось із нас, але той, хто виживе, передасть інформацію далі. Я обіцяю вам, що збережу цю пам'ять і наші діти будуть знати про це.

Ви – великі воїни архангела Михаїла, Україна приречена зробити в цьому гнилому порталі цей кінець, до якого ми доклалися створенням. Простіть, але це правда, зараз час істини, або Сатана або Світло. якщо ми не встоїмо, Сатана піде далі. Ми маємо уберегти цивілізацію від цього ху*ового покидька.

Я молюся за вас, не переживайте, ми будемо робити все, що можемо. Цивільні, я знаю, що ми готові. Ми зараз перед важким вибором, ми будемо страждати, вмирати, але я прошу вас не здатися… Ми повинні зробити все, щоби допомагати армії та зберегти Україну. Ми всі – від Півдня до Півночі, від Сходу до Заходу – один кулак. Не важливо, якою мовою ти зараз говориш, ти заговориш, я впевнена, ти повернеш Україні українське. І Русь возз’єднається! Слава Україні, люблю вас, тримаймося. ЗСУ, мій поклін".

Нагадаємо, Україну підтримують не лише українські зірки, а й світові. Свою підтримку вже висловили Анджеліна Джолі, Ештон Кутчер, Девід Лінч, Флоренс П’ю, Марина Мазепа, Шеннен Догерті, Джаред Лето, Віра Фарміга та інші. Більше читайте тут.