Сьогодні вранці помер Герой України, дисидент Іван Дзюба. Про його життєвий і творчий шлях кінорежисер Сергій Буковський встиг зняти фільм, який має вийти восени 2022 року.

У листопаді 2021 року в інтерв’ю 24 каналу Сергій Буковський повідомив, що у них підписаний контракт на фільм про нашого літературознавця, дисидента Івана Михайловича Дзюбу, якому нещодавно виповнилося 90 років. "Слава Богу, ми встигли його зняти", – зауважив режисер.

Читайте також Найкращі документальні фільми, в яких знялись професійні покеристи

Що варто знати про стрічку "Іван і Марта"

Документальний повнометражний фільм "Іван і Марта" – це кінорозповідь про життєвий і творчий шлях дисидента, українського літературознавця Івана Михайловича Дзюбу та його дружину Марту.

За словами режисера, роботу над фільмом закінчать влітку 2022 року, а вже осінню документалку має побачити вся країна. Нагадаємо, що зйомки розпочалися літом 2021 року, перший день яких відбувся на саме 90-річчя дисидента.

На офіційному сайті Сергія Буковського можна переглянути фото, де Іван Дзюба разом зі своєю дружиною Мартою на знімальному майданчику – у себе вдома.



Іван Дзюба, дружина Марта та Сергій Буковський під час зйомок / Фото з сайту режисера

Актор завжди перебуває у центрі уваги на знімальному майданчику. Так само як SlotoKing серед любителів азартних ігор. Це онлайн-казино займає провідні позиції серед українських аналогів, адже надає лише високоякісний сервіс.

Офіційний опис стрічки на сайті режисера

"Нинішній український час не спонукає до роздумів про вічне. На "порядку денному" – дискусії політиків і про політиків, обговорення цін на газ, вбрання першої чи другої леді, жалюгідний стан доріг…

Ми забули та навіть викреслили зі свого лексикону такі позачасові поняття, як честь, відповідальність, спокутування чи муки совісті.

Іван Михайлович Дзюба – з покоління шістдесятників. Він першим – вголос – звернувся до земляків з інформацією про численні арешти діячів культури й науки, яким було розпочато кримінальні справи за статтями "зрада Батьківщини", "підготовка заколоту проти радянської влади".

Сталося це під час знаменитої кінопрем’єри "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова 1965 року у щойно збудованому кінотеатрі "Україна".

Сам потрапив під слідство. З п‘яти років вироку відсидів півтора у СІЗО. Хворий на туберкульоз з юності, подав прохання про помилування. Багато його товаришів не вибачили йому такий вчинок…

Нині Іван Михайлович, народжений на Донеччині, – відомий літературознавець, академік Національної Академії наук України, громадський діяч – робить усе можливе, аби в Україні люди розуміли одне одного, щоб не було розбрату, щоб політична еліта прислухалась до думок своїх громадян".



Іван Дзюба з дружиною Мартою на зйомках фільму / Фото з сайту режисера

Не пропустіть Ми прагнемо знімати чесне кіно, – Ахтем Сеітаблаєв розповів про воєнну драму "Мирний-21"

Чому Сергій Буковський вирішив зняти фільм про Дзюбу

За словами режисера, "ми досі не відрефлексували наше нещодавнє минуле – ані добу "відлиги", ані брежнєвський застій, ані лихі дев’яності. "Тому, певно, молодь сприймає ці часи, як епоху повстання Спартака або битви під Полтавою. Досі кати й жертви ходять тими самими вулицями, катів нагороджують державними відзнаками. Вони стали заслуженими суддями, успішними адвокатами, заможними бізнесменами. Покаяння не відбулося", – сказав він.

Професія документаліста вимагає від режисера не декларацій і тлумачень, а насамперед можливості надавати слово людям і фактам. Ось чому я хочу зробити цей важливий для мене самого фільм,

– наголосив Сергій Буковський.



Сергій Буковський, Іван Дзюба, його дружина Марта та знімальна група / Фото з сайту режисера

Смерть Івана Дзюби

На жаль, серце Івана Дзюби зупинилося сьогодні, 22 лютого 2022 року. Про смерть Героя України повідомив літературознавець, політичний і громадський діяч Микола Жулинський.

Сьогодні вранці (22 лютого, – Кіно 24) уві сні на 91 році життя відійшов за межі цього земного світу унікальна людина Іван Дзюба. Одне ім'я вже говорить багато. Багато – бо це один із лідерів національно, духовного відродження другої половини 20 і початку 21 століття,

– сказав Жулинський.

Літературознавець пригадав, що Іван Дзюба був інтелектуальним провідником та речником українського шістдесятництва; людиною, що завжди мала мужність говорити правду, як говорила про нього Ліна Костенко.

Також громадський діяч повідомив, що Іван Дзюба протягом останніх років мам проблеми зі здоров'ям, проте продовжував працювати та стежити за суспільно-політичним життям країни.



Іван Дзюба та дружина Марта на зйомках документального фільму / Фото з сайту режисера