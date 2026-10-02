Міг загинути на місці: режисер фільму “Оселя зла” розповів про страшний інцидент під час зйомок

Режисер Зак Креггер розповів, що виконавець головної ролі Остін Абрамс буквально опинився за крок від трагедії під час роботи над однією з найефектніших сцен фільму.

Як повідомляє People, режисер стрічки Креггер не хотів використовувати комп’ютерну графіку, тому команда вирішила зробити одну зі сцен максимально реальною. Для цього над актором із кранів скидали великі мішки з рідиною, що імітували тіла. Кожен із них важив близько 68 кілограмів.

Під час одного з дублів один із таких "мерців" упав небезпечно близько до Абрамса.

Це могло його вбити. Якби він був на один крок правіше, він би загинув, – зізнався режисер.

Іронія в тому, що небезпечний дубль таки залишили у фільмі. Креггер пожартував, що кадр "того вартий", хоча сам визнав, що був шокований тим, наскільки близько все підійшло до реальної трагедії.



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Нова екранізація стала вже сьомим повнометражним фільмом за мотивами популярної серії відеоігор. Режисером став Зак Креггер, відомий за горором "Зброя".

За його словами, нова “Оселя зла” нагадує сам ігровий досвід: герой постійно рухається вперед, потрапляє у дедалі небезпечніші ситуації й намагається вижити.

Окрім Остіна Абрамса, у стрічці також знялися Зак Черрі, Калі Рейс та Пол Волтер Гаузер.

До слова, зараз саме вийшов в прокат фільм Веріті. Але як знімали еротичні сцени у фільмі? Деталі зйомок розповів Джош Гарнетт.