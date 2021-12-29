Про роботу з Поляковою, зйомки комедії та творчі плани: ексклюзивне інтерв’ю з Михайлом Хомою

Напередодні прем’єри фільму "Зірки за обміном" ми поспілкувалися з Михайлом Хомою і розпитали про те, як працювалося з Ольгою Поляковою, що найскладніше було під час зйомок, а також про найсмішніші моменти на знімальному майданчику.

Окрім цього, Михайло Хома розповів про свої дитячі мрії, творчі плани та привітав українців з прийдешнім новим 2022 роком. "Коли ти віриш у своє бажання, то всі пазли складаються", – поділився актор.

Якщо ви пропустили Руйнуємо міфи в кіно: 5 популярних стереотипів про казино, які нам нав’язує Голлівуд

"Зірки за обміном" – перша гаряча комедія року, яка розповість про непримиренних суперників на сцені – Полю Малякову та Фому Михайловського. За сюжетом, зірки шоубізнесу несподівано міняються тілами. Погодьтеся, ситуація кумедна і вишліфувана багатьма кінорежисерами. Однак, у довгоочікуваній стрічці ви побачите найвеселішу історію, енергійну, драйвову! Чого тільки не робили герої, щоб повернути свої життя назад. Наскільки важко їм вдавалося вирішити сімейні та романтичні проблеми свого опонента – дізнаєтеся після перегляду стрічки. Запишіть цю дату собі у календарик, на вас чекатиме справжній вибух емоцій!

"Зірки за обміном" 2022: дивіться трейлер

Щоб ще більше підігріти цікавість до довгоочікуваної прем’єри, презентуємо вам інтерв’ю з головним героєм стрічки – Фомою Михайловським у виконанні Михайла Хоми.

Інтерв’ю з Михайлом Хомою про фільм "Зірки за обміном" та творчі плани

Пане Михайле, розкажіть, як вам запропонували роль у фільмі "Зірки за обміном". Коли ви вперше прочитали сценарій, яка асоціація одразу спрацювала для вас?

Оля Полякова зі своєю командою захотіла зняти фільм і запропонувала мені роль. Я прочитав сценарій, історія дуже щира, мені відгукнулася. Спочатку я знімався тільки у своїх фільмах. Але потім, переживши вже третій фільм, розуміючи наскільки це складно, я погодився, не зміг відмовити людям, які мають велике бажання створювати.

Я хотів цього разу не бути ні режисером, ні продюсером.

З великим задоволенням захотів зіграти роль і подивитися, як їх команда буде реалізовувати цей проєкт.



Михайло Хома та Оля Полякова / Фото пресслужби фільму "Зірки за обміном"

Де відбулися зйомки й чи вносили ви корективи у сценарій?

У сценарій я не втручався, бо я розумів, що є люди, які цим переймалися, які приділяли цьому час. Максимально старався відтворити, що вони хотіли показати. Зйомки відбувалися у Києві й не тільки. Будинки, в яких живуть герої – спеціально винаймали для зйомок фільму. Сусіди деколи дивно реагували, бо звикли жити спокійно, а тут заїхали ми й порушували спокій. У мене є такі сцени, де мені треба було голосно говорити, і я розумів, що заголосно реагую, інакше не міг. І сусіди навіть викликали поліцію. Але нічого. Тих людей хочу запросити на перегляд у кінотеатри, щоб вони змінили думку про наш фільм. Дякую тим сусідам, що нам задали тон швидше все реалізувати.

Вперше ви заспівали дуетом з Олею Поляковою та вперше з нею зіграли у головних ролях у фільмі. Розкажіть про роботу з Олею на знімальному майданчику.

З Олею разом ми знімаємося не вперше, до цього був фільм "Свінгери-2", хоча там ми не стільки проводили часу разом.

Оля дуже добра людина. Мені з нею максимально комфортно працювати, я її розумію, і в кадрі, і поза кадром.

Тому для мене ніякої складності не було. Вона та людина, яка вміє працювати, шанує працю людей навколо. Деколи, коли вона емоційно себе проявляє, то це навпаки запалює. Вона така, як вона є, ніким іншим не намагається здатися, і це дуже добре.

Цікаво Чуттєва історія про дослідження себе, – інтерв’ю з Катериною Горностай про фільм "Стоп-Земля"

Цікаво, як у комедії подано імена головних героїв – Поля Малякова і Фома Михайловський. Чия це була ідея?

Це ідея сценаристів і Олі. Така собі гра слів, в якій зашифровано наші справжні імена.



​Михайло Хома / Фото пресслужби фільму "Зірки за обміном"

Тема фільму, де головні герої міняються тілами – доволі популярна. Чому вирішили показати саме таку історію, на вашу думку? Як ви думаєте, чи не викличе такий сюжет порцію критики в українських глядачів?

Критику викликає все, що створюється, все, що відбувається. Нехай критикують, нехай говорять, головне, що ми працюємо, створюємо тут в Україні наш варіант і нашу оригінальну версію. Слава Богу, що в Україні щось відбувається і створюється. Не критикують тільки тих, хто нічого не робить.

Що найскладніше було під час зйомок? Чи легко ви вжилися в роль?

Як вам сказати? У мене навпаки виникають такі думки, що мені нічого не важко, а навпаки приємно, тому що я займаюся улюбленою справою. Знімаюся, співаю, творю.

Поділіться найсмішнішими моментами зі зйомок.

Багато смішних ситуацій було. Але найсмішніше для мене, коли я настрашився дуже серйозно. Я приїхав на зйомки своєї сцени трохи пізніше, бо у мене не було зйомок зранку. Оля вже знялася, і якраз була обідня перерва. Я пішов на кейтеринг, мені дають порцію картоплі, йду собі їсти, всі їдять. І тут Оля заходить, стомлена після зйомки, бо вона з самого ранку в цей день на знімальному майданчику. І кричить: "Як нема картоплі? Я хотіла тої картоплі, як ніхто сьогодні, собі вже уявляла як я її їстиму!" А я в той момент підносив картоплю до рота, і мені стало страшно, бо виявляється, мені віддали останню порцію. Думаю, їсти чи ні, чи Олі віддати. Це було страшно і водночас дуже смішно.



​Михайло Хома / Фото пресслужби фільму "Зірки за обміном"

Стати актором чи знімати фільми – це також ваша дитяча мрія як співати на сцені?

У мене з дитинства не виникало питання, чи співати, чи бути актором і знімати фільми. Я хотів бути артистом, а це не виключає якесь із цих занять. І по сьогоднішній день так само і залишається, я не ставлю перед собою вибору – можу робити й те, і інше, для того, щоб реалізувати свій потенціал.

Ось в одному інтерв’ю ви сказали: "Коли я щось задумую – воно збувається". Які ще секрети успіху у вас є?

Я думаю, що це не тільки у мене, у кожної людини так є. Головне – дуже сильно вірити в те, чим ти займаєшся. І бути обережним зі своїми бажаннями, бо інколи наші бажання не є нашими, а чужими. Отут треба бути уважними й чітко розрізняти. Свої бажання – дуже чисті, наївні, дитячі, щирі й правдиві. Тому за ними йду і в них вірю.

Аудиторія ваших фільмів звикли до гумористичних проєктів. Чи не хочете ви показати глядачам інший образ Дзідзьо? Чи все ж у жанрі комедії ви себе відчуваєте найкомфортніше?

Хочу показати і драму, і фантастику, і містику, і горор, все мені відгукується і всім планую займатися. Все цікаво, хочу спробувати себе в різних жанрах.

У мене вже є відзнятий короткометражний фільм, містична драма, яка мені приснилася, яку я мав реалізувати у своїй творчості.

Цей проєкт для мене важливий, і я думаю, що це тільки початок, тільки вступ. Я створив цей фільм, щоб нагадати собі й людям, що ми не просто так проживаємо наше життя, що час не приходить, а минає. Тому ми маємо творити якомога більше і не боятись.

Якщо ви пропустили Це не буде щось пошле, брудне, вульгарне, – відверта розмова з авторами стрічки "Мій юний принц"

Що цікавіше у кіно – бути актором чи режисером, сценаристом, продюсером? Якій справі ви б хотіли віддавати більше часу?

Зараз мені цікаво акторство і режисерство. Згодом може бути тільки акторство, або тільки режисерство. Планую колись також спродюсувати фільм, де я не буду зніматися. Це нормально, я до цього гарно ставлюся. Бо є красиві історії, які відгукнуться в серці кожної людини, а ролі для мене там так і не знайдеться. Але бачення, як це розповісти й показати, щоб це було цікаво і доступно кожному, у мене є. І я буду реалізовувати й такі проєкти.



​Михайло Хома / Фото пресслужби фільму "Зірки за обміном"

Як в Україні зняти кіно? Поради від Михайла Хоми.

По-перше, треба проявити велике бажання, і воно має бути твоє, не нав’язане чуже.

Коли ти віриш у своє бажання, може навіть з самого дитинства, то всі пазли складаються: і гроші прийдуть, і люди знайдуться, і команда збереться, і реалізується проєкт.

Варто пробувати всі варіанти, всі варіанти є правильні. Головне не бути категоричним, а навпаки, коли у тебе є ціль, не зупиняйся, йди до неї – реалізуй її.

Чи є у вас нові ідеї для фільму? Розкажіть про ваші плани на 2022 рік.

У моїй голові дуже багато ідей, які чекають реалізації. Поки що розповідати не буду. Паузи так само потрібні деколи. Для того, щоб підстрибнути, зробити щось велике, треба, як мінімум, присісти.

Що побажаєте українцям в переддень Нового року?

Бути здоровими, і найголовніше, щасливими людьми! Реалізувати себе і бути від того щасливими!



​Михайло Хома / Фото пресслужби фільму "Зірки за обміном"