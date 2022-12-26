У 2023 році відбудеться друга едиція кінофестивалю глядацького кіно "Миколайчук OPEN" у Чернівцях, який був створений під час повномасштабного вторгнення. Цьогоріч, попри війну, що триває, фестиваль стає більшим та запроваджує міжнародний конкурс ігрового повнометражного кіно та національний конкурс короткого метру.

У фокусі уваги оргкомітету фестивалю – кіно, зрозуміле широкому колу аудиторії, але таке, що має значущі мистецькі якості. Це може бути й жанрове, й авторське кіно. Про це 24 каналу повідомила пресслужба фестивалю.

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"Миколайчук OPEN" у Чернівцях у 2023 році вперше проведе міжнародний та національний конкурси

"Багато хто думає, що найскладніше робити щось уперше, як наш фестиваль, наприклад. Але я вважаю, що важливішою є якраз друга спроба, тому що вона більш продумана і врівноважена. Ми вирішили не просто повторити те, що вже робили, але й ускладнити собі життя – зробити міжнародний конкурс. Сподіваюся, нам це вдасться!", — поділився генеральний продюсер "Миколайчук OPEN" Олексій Гладушевський.

До міжнародного повнометражного конкурсу прийматимуть ігрові фільми з усього світу (включно з Україною), вироблені у 2022 – 2023 роках. До національного короткометражного конкурсу прийматимуть фільми будь-якого жанру (ігрові, анімаційні, документальні), тривалістю до 30 хвилин та також створені у 2022 – 2023 роках.

Подати фільм можна до 10 березня 2023 року через фестивальну платформу FilmFreeway. За посиланням також можна ознайомитися з регламентом фестивалю. Подання фільмів – безоплатне.

Того року ми зібрали програму потужного національного кіно, яке, на нашу думку, на рівних може змагатися зі стрічками з усього світу. Тож, цього року чекаємо на українські ігрові повнометражні фільми у нашому міжнародному конкурсі,

— розповідає програмний директор "Миколайчук OPEN" Алекс Малишенко.

Лавреати обиратимуться глядацьким голосуванням. Переможець міжнародного повнометражного конкурсу отримає грошову винагороду в розмірі 1 тисяча доларів. Автор чи авторка найкращої української короткометражної картини – 500 доларів.

Другий кінофестиваль "Миколайчук OPEN" відбудеться з 15 до 20 червня 2023 року в Чернівцях. Фестиваль проходить за підтримки Чернівецької міської ради та Чернівецької обласної ради.