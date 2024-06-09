Змусять вас сміятися: 4 цікаві комедії з Мілою Куніс

Міла Куніс протягом довгих років яскраво сяє у Голлівуді як талановита акторка, засліплюючи глядачів своїми вражаючими ролями у кіно. Маючи за плечима не один пам'ятний персонаж, вона закріпила за собою статус однієї з найулюбленіших акторок сучасності.

За час своєї кар'єри вона зіграла в чималій кількості фільмів. Якщо ж у вас немає планів на вечір неділі, то пропонуємо провести його за переглядом комедій з Мілою Куніс.

Дивіться також Для тих, хто хоче зарядитися позитивом: 2 турецькі романтичні комедії, які зігріють ваше серце

"Секс по дружбі"

Цей фільм вийшов на екрани ще в 2011 році. Тоді енергійному Джастіну Тімберлейку у парі з чарівною Милою Куніс вдалося звичайну комедію зробити одним із найкасовіших фільмів року.

У фільмі "Секс по дружбі" наша головна героїня – працьовита співробітниця агентства, яку останнім часом охоплює бажання серйозних романтичних стосунків. Але все набуває крутого повороту, коли вона зустрічає чарівного редактора глянцевого журналу. Він – розслаблений хлопець, який не зацікавлений у зобов'язаннях. Так, ці двоє вирішують бути разом, але тільки заради сексу, сексу по дружбі!

"Секс по дружбі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дуже погані мамусі"

Головна героїня Емі – супержінка, яка старається знайти баланс у своєму житті, доглядаючи за дітьми, собакою та навіть лінивим чоловіком. Посеред усього цього хаосу вона абсолютно не має час на себе. Однак зустріч із двома чарівними жінками змінить її життя. Так, вона познайомилася із Карлою, веселою матір'ю-одиначкою, та Кікі, симпатичною домогосподаркою. Разом ці три нестримні леді вириваються з повсякденності й поринають у пригоди у стилі Вегаса, але з дівочим присмаком. Тож приготуйтеся до веселих і безтурботних розваг, коли героїні струсонуть своє життя.

"Дуже погані мамусі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шпигун, який мене кинув"

Головна героїня Одрі потрапила в неприємне становище. Уявіть, що вас кинули смс-кою перед днем народження. Так – це паскудне відчуття, яке пропускає крізь себе головна героїня. Однак дівчині пощастило, адже її найкраща подруга Морґан готова підняти їй настрій і подбати про те, щоб вони впоралися з усіма пригодами, які трапляться на їхньому шляху. Несподівано виявляється, що колишній хлопець Одрі – агент ЦРУ, і дівчата опиняються в епіцентрі захопливої урядової операції.

Так, на них чекають як погоні, так і перестрілки. І, можливо, дівчата не найпідготовленіший дует, але їм вдається ухилятися від небезпеки. Та чи вдасться їм пройти всі кола випробувань до кінця?

"Шпигун, який мене кинув": дивіться онлайн трейлер фільму

"У прольоті"

"У прольоті" – чудова романтична комедія. Тут Міла Куніс грає адміністраторку готелю, що допомагає персонажу Джейсона Сігела забути про Сару Маршалл — його колишню дівчину-кінозірку.

За сюжетом, музикант Пітер 5 років зустрічався з красунею Сарою. Однак дівчина ухвалила рішення розірвати їхні багаторічні стосунки. Можна було б сказати, що Пітер легко це сприйняв, але цей період був одним із найжахливіших в його житті. Щоб хоч якось відволіктися, він вирушає на відпочинок до океану. Але там на нього чекає найгірший сон, адже Сара і її новоспечений бойфренд відпочивають у тому ж готелі, де зупинився і він. Ба більше, вони навіть мешкають у кімнатах по-сусідству. Саме тут на допомогу головному герою приходить адміністраторка Рейчел. І, хто зна, може, ця зустріч змінить всю ситуацію для Пітера на краще.

"У прольоті": дивіться онлайн трейлер фільму

Ця підбірка із комедійних фільмів за участю Міли Куніс неодмінно захоплять вас своїм сюжетом, акторською майстерністю та емоційністю. Приємного кіносансу!