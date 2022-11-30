"Я так пишаюся тим, що я з України": Куніс відверто розповіла, чому захотіла допомогти біженцям

Голлівудська зірка Міла Куніс, яка ще зовсім недавно соромилася свого українського походження, зібрала для біженців з України 37 мільйонів доларів. Чому вона вирішила допомогти – дізнавайтеся далі.

У розмові з журналістами журналу People, Куніс зазначила, що пишається тим, що є українкою. А коли російські війська вторглися до її рідної України, актриса взялася за справу й оголосила збір коштів для українських біженців і сама задонатила 3 мільйони.

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Зауважте, Міла Куніс переїхала до Лос-Анджелеса у 1991 році у віці 7 років, після того, як її сім'я отримала візу як релігійні біженці. Тому вона добре розуміла людей, яким доводиться покидати домівку, а, можливо, більше ніколи її не застати. Втім, ще кілька років тому Зірка негативно відгукувалась про Україну і соромилася своєї Батьківщини. Навіть на початку кар’єри брехала американцям про своє походження, мовляв, їй було "виснажливо" кожного разу показувати, де Україна на карті.

До того ж місяць тому в інтерв’ю для видання Harper's BAZAAR Міла Куніс осоромилася, назвавши національні українські страви борщ і вареники "російською їжею". Також вона зазначила, що "ми живемо в часі, коли я більше не знаю, як себе називати".

Міла Куніс розповіла про збір коштів для біженців з України

Але після 24 лютого зірка згадала місто Чернівці, в якому народилася, і не змогла оминути увагою війну в Україні. Разом із чоловіком Ештоном Кутчером актриса організувала збір коштів для біженців та запустили Stand With Ukraine, GoFundMe, на користь flexport.org та airbnb.org, організацій, що пропонують товари та короткострокове житло мільйонам переміщених осіб.

На сьогодні спільними зусиллями вони зібрали понад 37 мільйонів доларів, і справа продовжується.

Ми не можемо стати десенсибілізованими. Допомагати має бути нашою стандартною нормою,

– сказала Куніс.

На запитання журналіста: "Як їм вдалося так швидко організувати збір", зірка зазначила, що підозрювала, що Путін розпочне повномасштабне вторгнення і не було часу щось обмірковувати. "Оскільки я з України, мені почали дзвонити люди, які хотіли допомогти й думали, що я розбираюся в політиці чи розбираюся в НУО (неурядових організаціях, – 24 канал) на місцях. Це було моїм усвідомленням: якщо вони не знають, до кого йти, як хтось дізнається? Були проблеми, ми знали, що можемо допомогти вирішити. Тому ми з Ештоном сказали: "Добре, зробімо це". Протягом 24 годин у нас GoFundMe на борту".

Міла Куніс на обкладинці журналу People / Фото People