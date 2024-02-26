В'їзд в Україну закритий, – відома ведуча порівняла доньку Сумської зі зрадницею Безрук

Міла Єремєєва, ведуча музичного телеканалу М1 і блогерка, висловила свою думку щодо доньки Ольги Сумської, Антоніни Паперної. Остання зараз проживає і працює в Росії, не зважаючи на те, що її Батьківщина переживає жорстоку війну.

Ба більше, нещодавно Паперна похизувалась тим, що знімається у російському серіалі, який став адаптацією турецької стрічки "Постукай в мої двері". Щоправда, версія, яку створила Росія, стала повним провалом.

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Міла Єремєєва висловилася про доньку Ольги Сумської

Артур Адамов, Міла Єремєєва та Женя Фешак прокоментували поведінку Антоніни Паперної. Єремєєва зізналася, що ставить цю акторку в один ряд зі зрадницями, такими як Галя Безрук і Регіна Тодоренко. Оскільки, попри жорстоку, кровопролитну війну вона залишається у Росії та навіть працює на економіку країни-агресора.

Це зневажливо до України з боку Антоніни. У нас два роки повномасштабного вторгнення і ні слова про те, що тут відбувається. Я вважаю, що в Україну в'їзд для Антоніни вже закритий. Вона може про це забути й все, більше не згадувати. Це для мене категорія Галини Безрук, Регіни Тодоренко та інших зрадників України,

– зазначила ведуча.

Ольга Сумська підтримує свою доньку Тоню Паперну, яка зараз в Росії

Актор В'ячеслав Хостікоєв, син Наталії Сумської, поділився своїми думками про двоюрідну сестру, Антоніну Паперну, під час інтерв'ю. У заголовку, який обрав журналіст, було вказано: "Донька Ольги Сумської в Москві заробляє криваві рублі. На похорон бабусі не відреагувала". Ольга Сумська емоційно висловилася на це інтерв'ю свого племінника і не дала ображати її доньку.

Огидна потвора! Ми ховали бабусю вчотирьох під бомбами 1 березня 2022 року. Я, Віталій, Аня та Тоня на прямому зв'язку! З родини В'ячеслава нікого не було, навіщо ви брешете?

– написала акторка.