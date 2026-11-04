Копія знаменитої мами: доньці Міли Йовович виповнилося 19 років – як вона зараз виглядає

Старшій доньці Міли Йовович, Евер Андерсон, уже 19 років. І схоже, знаменитій мамі доведеться звикати до того, що в родині зростає ще одна зірка.

Як повідомляє 24 Канал, 3 листопада Евер відсвяткувала 19-річчя. З цієї нагоди акторка опублікувала в Instagram нову фотографію доньки та присвятила їй зворушливе привітання, у якому не приховувала гордості за свою первістку.

З 19-річчям, моя маленька королево Евер! Який неймовірний шлях ти створила для себе в цьому житті! Дивовижно спостерігати, як цілеспрямовано й майстерно ти використовуєш усі можливості, які отримала, – написала Йовович.

Акторка зазначила, що найбільше захоплюється самостійністю, наполегливістю та внутрішньою силою доньки. За словами Мілли, вона впевнена у виборі Евер і більше не так боїться відпускати її у доросле життя.

Твою красу, звісно, неможливо не помітити. Але твоє прагнення стати цікавою, незалежною, пристрасною, освіченою та дисциплінованою людиною – це безцінний подарунок, – наголосила зірка.

Особливо зворушливо Йовович подякувала доньці за любов і підтримку. Акторка зізналася, що Евер стала для неї не лише дитиною, а й близькою подругою, ученицею та водночас учителькою.

Ти була подарунком у всіх сенсах. Як донька, ти подарувала мені любов, про яку я навіть не могла уявити до твого народження. Як подруга, ти завжди була відданою та уважною, навіть коли тобі було нелегко, – поділилася знаменитість.

Наприкінці привітання Міла назвала Евер справжньою силою природи та зізналася, що з нетерпінням чекає, як донька змінюватиме світ навколо себе.

Як зараз виглядає Евер Андерсон

На новій світлині Евер позує з розпущеним волоссям і виразними світлими очима. Зовнішня схожість із Мілою Йовович справді помітна, тож порівнянь із зірковою мамою дівчині, схоже, не уникнути.

Втім, Евер уже давно не просто донька знаменитих батьків. Вона працює моделлю та розвиває акторську кар'єру. Дівчина зіграла юну Наташу Романофф у фільмі "Чорна вдова" (2021), Венді в "Пітері Пені та Венді" (2023), а ще з'явилася у стрічці "Оселя зла: Фінальна битва" (2016).

Її батько – режисер Пол Вільям Скотт Андерсон, тож кінематограф у цій родині, здається, передається у спадок. Щоправда, разом із зовнішністю та талантом доведеться успадкувати й постійну увагу публіки.

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