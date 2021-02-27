Міла Йовович зіграє у фільмі за розповіддю Джорджа Мартіна, автора "Гри престолів"

Творець серії бойовиків "Оселя зла" Пол В.С. Андерсон анонсував наступний режисерський проєкт. І за одно визначився з роллю для дружини Міли Йовович.

Пол В.С. Андерсон планує екранізувати оповідання під назвою "У Втрачених землях", яке написав творець циклу романів "Пісня льоду й полум'я" Джордж Р.Р. Мартін.

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"У Втрачених землях": сюжет

У центрі сюжету фільму буде королева, одержима бажанням знайти дар міняти зовнішність. Вона наймає могутню чаклунку Еліс і відправляє її зі супутником у Втрачені землі, де вони повинні здобути перемогу над демоном.

Що відомо про акторський склад та коли очікувати фільм

Міла Йовович зіграє роль чаклунки Еліс, а її партнером стане Дейв Батіста.

Проєкт представлять на майбутньому європейському кіноринку, який відбудеться на початку березня.

Сценарій готуватиме сам Андерсон.

До слова, інша команда кінематографістів намагалась екранізувати цей твір ще 6 років тому. Але тоді цей проєкт так і не був реалізований.