Одним із таких мінісеріалів, який вже встиг підкорити українських глядачів, став "Моє кіно". У нашому матеріалі ми розповімо більше про сюжет стрічки, а також покажемо трейлер цієї кіноісторії.

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Про що сюжет мінісеріалу "Моє кіно"

Ця історія про те, як любов, болючі втрати та несподівані повороти долі можуть вплинути на людей, змушуючи їх переосмислити свої почуття та стосунки.

У ролях: Катерина Кузнєцова, Костянтин Октябрський, Катерина Варченко, Олександр Піскунов, Катерина Гулякова, Ганна Бірзул, Валерій Стогній, Євген Овчаров.

Головна героїня серіалу, Саша, – талановита кондитерка, яка після розлучення намагається знайти своє місце в житті. Її колишній чоловік, Даня, був видатним кіносценаристом. Колись вони складали прекрасну пару, але спільна трагедія – втрата дитини – назавжди змінила їхні стосунки та призвела до розриву. Відтоді Даня зникає під час волонтерської поїздки на фронт, і його вважають зниклим безвісти.

"Моє кіно": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

У цей час Саша постає перед труднощами: її кав'ярня, яку вона відкрила після розлучення, була зруйнована уламками російської ракети, і жінка не має коштів на її відновлення. Врешті, опинившись у безвиході, вона приймає пропозицію продюсера телеканалу, для якого Даня колись писав сценарій, і вирішує завершити роботу над його проєктом. За документами Саша є законною співавторкою сценарію, тож вона отримує ноутбук чоловіка та його записки, що розповідають про їхнє спільне життя і про той фільм, який Даня мріяв зняти.

Крок за кроком Саша занурюється в ці записи й починає розуміти, наскільки їхні стосунки були глибшими та складнішими, ніж вона думала. Через своє занурення в цей проєкт вона відкриває нові грані не тільки їхнього кохання, а й себе. Минулі болі, невдачі та надії на нове життя перетворюються на рядки сценарію для нової історії кохання, що дозволяє Саші знову повернутися до себе.