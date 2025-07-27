2 мінісеріали на Netflix, які можна подивитися за день

Похмура неділя – ідеальний час для того, щоб побути вдома, подивитися щось цікаве у сімейному колі. Чудовим варіантом стануть цікаві, напружені мінісеріали, які легко можна переглянути за день.

Кіно 24 розповість про два серіали, які доступні до перегляду на стримінговій платформі Netflix.

До теми Можна подивитися за день: новий популярний мінісеріал Netflix, що захоплює з першої хвилини

"Юнацтво"

Цей кримінальний мінісеріал став одним з найпопулярніших на Netflix цього року. Головний герой – 13-річний Джеймі Міллер, якого звинувачують у вбивстві однокласниці Кеті Леонард. Проти хлопця є переконливі докази: поліція має відео з камер спостереження, на якому чітко видно як хтось, схожий на Джеймі, завдає смертельного ножового поранення дівчині. Ця подія перевертає життя підлітка та його родини. Тепер вони живуть у невизначеності та страху.

"Юнацтво": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Під темним сонцем"

Нещодавно відбулася прем'єра серіалу, який став улюбленим не лише серед іноземної, а й серед української публіки. За сюжетом, мати-одиначка Альба разом з сином Лео, тікаючи від проблем, влаштовується на роботу на квіткову ферму в Провансі. Однак вже з першого дня і там на жінку чекають проблеми – її підозрюють у вбивстві господаря ферми, багатія Арно Ласерра. Згодом стає відомо, що Альба є донькою покійного багатія, тож її підозрюють в корисливих мотивах.