Ідеальний детективний мінісеріал, який можна подивитись на Netflix на вихідних

Якщо ви шукаєте серіал, який можна переглянути за вихідні, не витрачаючи часу на довгі сезони, то "Резиденція" стане ідеальним варіантом для вашого перегляду. Це детективний мінісеріал, що складається з 8 епізодів, і він здатний зацікавити вас з першої хвилини.

Кожен епізод тримає в напрузі та веде до захопливих розв'язок, що робить перегляд надзвичайно цікавим аж до останніх титрів. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь більше про сюжет серіалу.

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Про що сюжет мінісеріалу "Резиденція"

Вбивство завжди є жахливою трагедією, а коли воно трапляється в самому Білому домі, це стає не лише шоком, але й неймовірною сенсацією, здатною серйозно вплинути на імідж держави. Саме така ситуація розгортається під час важливої вечері в найвідомішій резиденції світу, де вбивство на вищому рівні стає надзвичайною кризою.

"Резиденція": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

Для того, щоб швидко розкрити злочин і уникнути розголосу, справу доручають приватному детективу – Корделії Капп. Це ексцентрична жінка з нестандартними методами розслідування, які не завжди відповідають традиційним канонам. Її підхід до справи є несподіваним і навіть дивним для багатьох, але чи зможе вона зібрати всі частини пазла і виявити вбивцю, зберігши при цьому державну таємницю та репутацію країни?

Це складне завдання для детектива, але її досвід і нестандартне мислення дають надію, що навіть у такій кризовій ситуації розслідування буде успішним.

Якщо детективи – це ваш улюблений жанр, то ми маємо для вас ще один серіал, який дивились всі