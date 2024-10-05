Дебют Наталі Портман і сюжетний поворот, що шокує: цей мінісеріал можна подивитися за вихідні

У вихідні багатьом хочеться забути про рутинні проблеми та поринути у світ цікавих пригод. Якщо у вас немає часу й бажання дивитися довгі багатосезонні проєкти, на допомогу прийдуть короткі серіали. Це концентрована суміш емоцій та напруги, з яким можна впоратися за вихідні.

Кіно 24 розповість про мінісеріал "Леді в озері". Цей драматичний трилер вийшов майже два місяці тому та отримав схвальні відгуки критиків. Він складається всього з 7 епізодів – його легко можна подужати за один день чи вихідні.

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Сюжет мінісеріалу "Леді в озері"

Події розгортаються у Балтиморі 1960-х років.

Головна героїня серіалу – Медді Шварц. Це домогосподарка, яка йде на непростий крок та покидає коханого чоловіка й свій дім, щоб реалізувати свої журналістські амбіції та стати газетною репортеркою. Вона не може зробити по-іншому, бо прагне розгадати таємницю двох окремих вбивств.

Ще одна важлива персонажка – темношкіра матір-одиначка Клео, яка працює на трьох роботах і намагається зробити кращим своє життя та життя своїх дітей.

"Леді в озері": дивіться трейлер онлайн

Серіал виходить за межі детективу, де розплутується історія вбивства. Тут підіймають тему расової дискримінації, сексизму та перетину двох цих проблем.

Про створення та реакцію критиків

Цей серіал – дебют для Наталі Портман, яка ніколи раніше не пробувала свої сили у телешоу. Вона зізналась, що наважилась на знімання, бо її бабуся родом з Балтимору.

Трилер створений на основі однойменного роману, авторка якого надихалась реальною історією вбивств. Їх так і не розслідували.

Критики позитивно відгукнулися про серіал. Вони оцінюють його вище середнього. Рецензенти Guardian поставили йому 5 балів з 5. Особливо

"Насичена гостроцікавою драмою, але надто заплутана відступами та стилістичними розквітами, "Леді в озері" — це добре зіграний детектив, який має багато на думці", пишуть критики на Rotten Tomatoes.